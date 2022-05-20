Белорусские власти засекретили данные главных спонсоров режима? 20.05.2022, 18:29

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Анализ предприятий Гомельской области.

Сразу три крупнейшие акционерные общества Гомельской области не опубликовали данные о результатах хозяйственной деятельности за 2021 год: Мозырский НПЗ, Гомельский химзавод и Светлогорский ЦКК, пишет «Флагшток».

На долю этих предприятий в 2020 году приходилось более 20% всей выручки Гомельской области. Причем МНПЗ и Гомельский химзавод входили в тройку самых крупных предприятий как по оборотам, так и по прибыли.

Согласно законодательства о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, публикация годовой финансовой отчетности должна происходить до начала мая. В прошлые годы предприятия исправно соблюдали положенные сроки.

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