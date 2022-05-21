В России из учебников для школьников убрали название «Киевская Русь» 21.05.2022, 13:40

Маразм крепчал.

Российские власти начала новый виток переписывания истории на фоне полномасштабной войны против Украины. На этот раз пропагандисты выпустили школьный учебник, из которого убрали термин "Киевская Русь".

Об этом в своем Facebook написал главный редактор сайта "Эхо Москвы" Виталий Рувинский. По его словам, книгу выдали его ребенку, который учится в шестом классе.

"А есть Русь. Просто Русь. Я слышал, что отечественные историки-государственники уже давно на этом настаивали. И вот увидел своими глазами. Теперь так", – комментирует мужчина.

Российский политик и общественный деятель Владимир Рыжков отметил свое возмущение поступком историков и добавил, что подобного не позволяли себе даже Ленин и Сталин. "Классики (Татищев, Карамзин, Соловьев, Ключевский, Платонов) в гробу переворачиваются. Хлоп – и нет 300 лет российской историографии. Фантастика", – посетовал он.

Под постом Рувинского можно увидеть и другие комментарии: "А пишут, что дело в Киеве было?... Америки, кстати, тоже больше нет. (А Европы никогда и не было!)... Старые атласы и учебники жечь? А что будет за их хранение?", – пишут пользователи сети.

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