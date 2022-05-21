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В России из учебников для школьников убрали название «Киевская Русь»

  • 21.05.2022, 13:40
В России из учебников для школьников убрали название «Киевская Русь»

Маразм крепчал.

Российские власти начала новый виток переписывания истории на фоне полномасштабной войны против Украины. На этот раз пропагандисты выпустили школьный учебник, из которого убрали термин "Киевская Русь".

Об этом в своем Facebook написал главный редактор сайта "Эхо Москвы" Виталий Рувинский. По его словам, книгу выдали его ребенку, который учится в шестом классе.

"А есть Русь. Просто Русь. Я слышал, что отечественные историки-государственники уже давно на этом настаивали. И вот увидел своими глазами. Теперь так", – комментирует мужчина.

Российский политик и общественный деятель Владимир Рыжков отметил свое возмущение поступком историков и добавил, что подобного не позволяли себе даже Ленин и Сталин. "Классики (Татищев, Карамзин, Соловьев, Ключевский, Платонов) в гробу переворачиваются. Хлоп – и нет 300 лет российской историографии. Фантастика", – посетовал он.

Под постом Рувинского можно увидеть и другие комментарии: "А пишут, что дело в Киеве было?... Америки, кстати, тоже больше нет. (А Европы никогда и не было!)... Старые атласы и учебники жечь? А что будет за их хранение?", – пишут пользователи сети.

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