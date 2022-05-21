«Мы вымрем как динозавры» 2 21.05.2022, 21:56

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Крик души водителя маршрутки из Гродно.

Недавно в Гродно часть маршруток приостановила работу, были найдены нарушения. После этого с редакцией «АвтоГродно» связался водитель одной из таких маршруток, он рассказал, что ему становится работать все сложнее и сложнее, что в этой сфере нужно многое менять - от отношения пассажиров до норм законодательства. Говорит, доходит до абсурда.

Со слов мужчины, в Гродно приостановили работу около 35 маршруток.

— Мы призываем к разговору, иначе сфера маршруток вымрет как динозавры, — рассказывает собеседник, который уже три года работает водителем маршрутки, а до этого несколько лет перевозил пассажиров на микроавтобусе между городами.

— За какие нарушения сняли маршруты? Насколько мы понимаем, речь идет о перевозках сверх нормы, безбилетных проездах и так далее.

— В целом так и есть, к водителям маршруток были вопросы за перевозку стоячих пассажиров, за билеты, за ранние съезды с маршрутов утром и вечером. Я призываю искать баланс и разбирать каждую ситуацию.

— Что вы имеете в виду?

— Например, мы не понимаем, почему в наших маршрутках нельзя ездить стоя. В автобусах и троллейбусах это повседневное явление. Люди едут стоя, потому что хотят поскорее добраться на работу, просят подвезти. Ты соглашаешься, везешь, а за это водителя могут уволить. И вот идет сильный дождь или снег, ко мне подходит человек, который просит подвезти его стоя, потому что автобусов и троллейбусов не будет, а я ему говорю "извини, братишка, стоя нельзя". Или девушка едет за ребенком туда, куда автобус физически не ходит, или спешит в больницу или поликлинику по талону, и как она будет относиться к водителю после отказа? Все же нужно думать о людях.

— Если вы переживаете из-за отказов, то вы можете не останавливаться на остановках, если едете с полным салоном пассажиров?

— Нам нельзя не останавливаться, даже если у нас нет мест и никто не выходит. Мы обязаны в любом случае останавливаться на каждой остановке. Недавно был случай, водитель ехал полным, проехал остановку, на которой стояли люди. Так вот кто-то из них позвонил проверяющим, нажаловался на водителя и ему пришлось писать объяснительную. Он спрашивал, как быть, он же ехал полным. Ему ответили, что нужно останавливаться и показывать людям, которые стоят на остановке, что в салоне нет мест.

Собеседник говорит, что есть еще одна норма, которая осложняет работу.

— Если мой автомобиль вышел из строя, если мне пора отдавать его на техническое обслуживание, то на маршрут я должен вывести подменную машину. Подменный парк организовать сложно, поэтому я вынужден ездить на микроавтобусе, которому уже пора в ремонт.

Есть у водителя и вопросы к пассажирам.

— Пассажиры часто ставят нас в неловкое положение перед проверяющими. Например, даешь пассажиру билет в руки, а когда заходит контроль, он сидит с каменным лицом и говорит, что ему не давали, так как пассажир его спрятал неизвестно куда. Тут спасает камера в салоне, которая пишет все происходящее. Бывает и так, что пассажир только зашел, билет получить еще не успел, а на следующей остановке контроль.

Мужчина уверен, что между водителями маршруток, пассажирами и законодательством нужно искать баланс, потому что в этой сфере и так большая текучка кадров, желающих идти в водители все меньше. Наши водители уходят в грузоперевозки, потому что на маршрутках очень сложно.

Много у вас знакомых, у которых категория D, стаж два года, которые умеют управлять бусом в городских условиях, могут тактично общаться с пассажирами и справляться с кассовыми аппаратами и считать деньги? Таких водителей крайне мало.

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