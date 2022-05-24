В Запорожской области украинский «срочник» сбил российский Су-25 3 24.05.2022, 22:16

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Российский самолет стал жертвой ПЗРК «Игла».

В понедельник, 23 мая, Национальная гвардия уничтожила российский штурмовик Су-25 над Запорожской областью.

Точным выстрелом нацгвардеец уничтожил боевой штурмовик оккупантов СУ-25 Грач.

«23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Нацгвардии, уже второй раз за месяц нанес невосполнимые потери врагу», — говорится в сообщении.

По данным УП, российский самолет стал жертвой ПЗРК «Игла».

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