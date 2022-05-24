В Запорожской области украинский «срочник» сбил российский Су-25

В Запорожской области украинский «срочник» сбил российский Су-253
- 24.05.2022, 22:16
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Российский самолет стал жертвой ПЗРК «Игла».
В понедельник, 23 мая, Национальная гвардия уничтожила российский штурмовик Су-25 над Запорожской областью.
Точным выстрелом нацгвардеец уничтожил боевой штурмовик оккупантов СУ-25 Грач.
«23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Нацгвардии, уже второй раз за месяц нанес невосполнимые потери врагу», — говорится в сообщении.
По данным УП, российский самолет стал жертвой ПЗРК «Игла».