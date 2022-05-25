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Белорусы находят в своих кошельках доллары со странной меткой

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  • 25.05.2022, 10:29
  • 11,814
Белорусы находят в своих кошельках доллары со странной меткой

Сколько они стоят?

«Прочитал новость про доллары с необычной отметкой, открыл кошелек, посмотрел на свои долларовые купюры. И увидел, что одна из них со звездочкой», — радуется находке читатель Onlíner Виктор. Напомним, недавно мы написали о долларах, на которых вместо одной цифры напечатана звезда. После выхода новости сразу несколько человек выслали фотографии своих «звездных» купюр в наш чат-бот.

«Откуда у меня эти $50? Нам их подарили на крестины дочери. Теперь я смотрю форумы, чтобы узнать, за сколько эти $50 можно продать коллекционерам, и чтобы вообще понять, представляет ли эта купюра какую-то ценность».

Долларовую купюру со звездочкой также удалось найти у себя нашему читателю Вадиму — это он так удачно поменял белорусские рубли в банковском обменнике. Напомним, что, если в конце серийного номера есть звездочка, это означает: при печати купюры возникла ошибка. Поэтому вместо неправильной банкноты напечатали правильную, добавив в конце звездочку. По правилам перепечатывать купюру с тем же серийным номером без этой отметки нельзя.

Белорусу Петру попались сразу три купюры со звездочкой в конце. И еще многим-многим другим читателям — люди писали нам потоком в чат-боте и оставляли фото своих купюр в комментариях в сети «ВКонтакте» под новостью о странных долларах. Оказалось, найти купюру со звездочкой — это полдела. Есть еще один важный момент.

Эксперт Onlíner по коллекционным банкнотам и монетам Сергей говорит, что подобных, «звездных» банкнот очень много и их ценность зависит от тиража:

— Они хоть и представляют ценность, но не всегда являются редкими и не всегда стоят дорого. В США есть специальный сайт, где можно посмотреть тираж этих самых банкнот замещения — mycurrencycollection.com, раздел Star note lookup. Там можно проверить «звездную» банкноту. В этом разделе нужно выбрать номинал, год выпуска и серийный номер банкноты — так увидите тираж. Я уверен, что у большинства читателей тираж будет показывать 3,2 миллиона. Это значит у них не редкая купюра. Если тираж больше, чем 3,2 миллиона, такую купюру можно продать в 1,5—2 раза дороже номинала при условии, что состояние купюры идеальное либо близкое к идеальному, в противном случае ее будет тяжело продать. Если тираж такой купюры меньше, чем 320 тысяч, то ее стоимость увеличивается в 2—4 раза от номинала.

Журналисты проверили через тот самый американский сайт купюру Виктора.

Увы, сайт показал, что банкнота выпущена тиражом в 3,2 миллиона экземпляров, а значит, не является редкой — как и предполагал коллекционер. Тот же самый результат — по трем купюрам Петра. Рассмотреть все необходимые данные с банкноты Вадима нам не удалось, но, надеемся, мужчина сделает это сам и ему повезет больше, чем остальным.

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