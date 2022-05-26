Залужный показал, как ВСУ громят оккупантов из самого современного оружия

Залужный показал, как ВСУ громят оккупантов из самого современного оружия4
- 26.05.2022, 15:03
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Полученная от Запада военную помощь уже используется в бою.
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный напомнил партнерам, что с доставкой оружия для Украины нельзя медлить, поскольку это измеряется жизнями людей, которые спасают мир от русских оккупантов.
В своем Telegram Залужный показал, как украинские воины применяют уже полученную военную помощь в боевых условиях на фронте.
"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага с нашей земли нам помогает западное вооружение и техника", - подчеркнул главнокомандующий.
Он призвал партнеров предоставлять больше вооружения, которое бы дало возможность поражать противника на большом расстоянии.
"Мы благодарны за оказанную международную техническую помощь. В то же время, мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые дадут возможность поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, собой защитивших мир от рашизма", - заявил Залужный.