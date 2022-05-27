Андрей Пионтковский: Есть две новости — плохая и хорошая 11 27.05.2022, 9:33

18,400

Андрей Пионтковский

Каждая страна должна сделать свой выбор.

У многих, и в том числе и у президента Украины в его последнем выступлении, совершенно справедливо возникли параллели текущей ситуации вокруг Украины с тем, как коллективный Запад пошел на умиротворение Гитлера в 1938 году. Но давайте разделим мухи и котлеты, пишет российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Да, Франция, Германия, Италия, не побоюсь этого слова, просто предали Украину, навязывая от имени Путина мирное соглашение, которое закрепляет новые территориальные захваты РФ. Ведь то, что они предлагают (итальянский план, он совершенно официальный), — там же дословно сказано: первое — прекращение огня, а второе — двухсторонние переговоры между Россией и Украиной о спорных территориальных вопросах. То есть, по мнению этих государств, уже Запорожская и Херсонская области, а не только Крым и Донбасс, являются не территорией Украины, а «спорными территориальными вопросами», которые нужно обсуждать с РФ.

Эта политика, на мой взгляд, вызвана страхом перед возможностью победы Украины. Потому, что победа Украины, ликвидация последствий российской агрессии резко изменит международную ситуацию и создаст новую систему безопасности в Европе, где Франция и Германия потеряют свое сегодняшнее значение таких посредников Запада в отношениях с Кремлем, с путинской Россией. А им очень хочется сохранить это привилегированное положение. Поэтому сейчас фактически образовалась коалиция Путина, Макрона, Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги, чья программа — это закрепление на бумаге еще более широкого захвата украинских территорий.

Это очень плохая новость. Но есть новость хорошая. К этой коалиции, из крупных западных государств, явно не принадлежат США, Великобритания и Польша. И судьба войны зависит от помощи вооружениями, прежде всего, Великобритании и США. На Германию уже надеяться без толку. Они просто занимаются издевательством. Максимум, что предлагается где-то в середине июля — это несколько Гепардов, к которым, оказывается, нет боеприпасов.

Все будет решаться от интенсивности поставок США. На высшем политическом уровне поддержка Украины очень твердо артикулируется всеми лидерами американской администрации — Байденом, Остиным и Блинкеном. Но Украина выражает разочарование темпами этой поставки. Да, есть гаубицы, но не хватает сегодня систем залпового огня, из-за чего трудно выдерживать огневую перестрелку с российскими войсками.

В каждой войне бывают очень сложные моменты. Мы все уверены в победе Украины. Сегодня Украину часто сравнивают с Англией 1940 года, которая один на один сражалась с Гитлером. Так и Украина, фактически, один на один сражается с путинской Россией.

Ну, бывают трудные моменты. Вот сейчас момент испытания для всего мира. И многие страны это повторяют. Вот точно выразил эту мысль на форуме в Давосе премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Он сказал: если Украина не устоит, то завтра Бучи будут у нас, в Словакии. Это все понимают в Европе, но этого не хотят понимать правители Франции и Германии. Французы, наверное, думают, что в случае победы русского фашизма в Европе, да, новые Бучи будут в Литве, Польше, Словакии, а Париж останется таким же великолепным, как в 1941−42 годах. И русские, бурятские и чеченские офицеры будут ездить в Париж на каникулы, наслаждаться круассаном и посещать парижские публичные дома.

Вот так сегодня обстоит вопрос в Европе, и каждая страна должна сделать свой выбор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».