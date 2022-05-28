ВСУ ликвидировали чемпиона Мурманской области РФ по пейнтболу
- 28.05.2022, 13:29
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Вдова оккупанта в графе «Семейное положение» уже указала «не замужем».
В Украине был ликвидирован российский чемпион по пейнтболу из г. Кандалакша, Мурманской области, сообщает glavred.info.
О смерти игрока команды "Точка" Юрия Непялина сообщили в местном паблике, где назвали его кончину "неожиданной".
"При выполнении специальной операции в Украине, погиб наш товарищ по пейнтболу, игрок команды "Точка" (Кандалакша), чемпион Мурманской области - Юра!", - говориться в сообщении.
Судя по его активности в соцсетях, он был ликвидирован 19 мая или немного позже. Примечательно, что вдова оккупанта Галочка Русакова в графе "Семейное положение" уже указала "не замужем".
Напомним, ранее в российской Бypятии закопали останки военнослужащего Бaтo Бacaнoва, которого ликвидировали в Украине ВСУ во время вторжения РФ. Российский оккупант был чемпионом России по танковому биатлону.