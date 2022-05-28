Что почем на рынках в регионах? 28.05.2022, 21:48

Продавцы жалуются на урожай из-за погоды.

Начинается сезон витаминизации, когда хозяева собирают первую зелень на своих участках, да и привозные ягоды, овощи и фрукты становятся более доступными по цене. «Вечерний Бобруйск» узнал, какие витамины предлагают на центральном рынке Бобруйска и почем (цены актуальны на 27 мая).

Продавцов с зеленым лучком, петрушкой, укропом и листовым салатом, выращенными на собственных подворьях, под куполом рынка довольно много. Правда, пока весь это урожай собирают только в парниках.

Бобруйчанка Анна продает зеленый лук по цене 12 рублей за кило, листья салата – по два рубля за пучок, укроп и петрушку – по рублю за пучок, щавель луговой стоит рубль за пакетик среднего размера.

– В этом году погода не самая благоприятная, – говорит женщина. – У нас на огороде долго стояла вода. Благо, что я подняла выше парники, отапливала их целую зиму, чтобы не замерзала земля, так у меня урожай в них неплохой. На улице лук еще только проклюнулся, хотя в лучшие годы в это время уже рвали лук на улице. Вероятно, из-за холодной весны урожай всего в этом году будет не очень хорошим.

Рядом Виктор Новожилов из Кличевского района продает рассаду помидор по 5 рублей за десяток. Мужчина говорит, что выращена рассада из дорогих голландских семян, а продает ее впервые и случайно. От сильного ветра упала теплица и пришлось рассаду нести на рынок, чтобы не пропадала.

У Тамары Евстратчик из деревни Савичи на прилавке домашние специи, овощи и бобовые. Стакан фасоли она предлагает за 2.50, семена кориандра, тмина и укропа – по 1.50 за стакан, свеколку – по 1.50 за кило, лук зеленый –по 12 рублей за кило. Женщина тоже сетует на погоду в этом году: слишком влажная почва, ночные температуры низкие, сильные холодные ветра днем – все это не дает земле прогреться, что влияет на всхожесть.

Бобруйчанка Тамара Кипель выращивает урожай в небольших тепличках. Редиску продает по 1.50 за пучок, рассаду капусты – по 1.50, лук зеленый – по 1.50 за пучок. А еще черемшу – по 1.50 за пучок.

Уже появилась свежая клубника, пока привозная. Предлагают ее по цене от 9 до 17 рублей за килограмм, встречается и за 25. Черешня (Узбекистан) – по 25 рублей.

Цены на Бобруйском рынке:

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