Во Львове 40 лауреатов Нобелевской премии будут читать лекции для школьников и студентов 4.05.2022, 17:11

Лекции будут касаться физики, математики, истории, культуры, химии и других наук.

Во Львове в рамках благотворительного проекта Лекции будущего со школьниками и студентами поделятся знаниями не менее 40 лауреатов Нобелевской премии.

Об этом сообщил Станислав Довгий, Президент Малой академии наук Украины, академик НАН Украины, пишет nv.ua.

"Более 200 Нобелевских лауреатов подписать письмо в поддержку Украины и мы попросили их еще прочесть лекции для школьников, студентов. С графиком можно ознакомиться на сайте МАН. Около 40 лауреатов уже согласились. Это уникальный случай, ведь, как известно, нобелевский лауреат читает лекцию при вручении премии или за приличную сумму средств. Поэтому очень хотим, чтобы молодежь обогатилась новыми знаниями”, — сказал он на брифинге во Львовской ОВА 4 мая.

Он отметил, что лекции будут касаться физики, математики, истории, культуры, химии и других наук.

По информации ЛОВА, во Львовской области проживают более 70 тысяч детей, которых эвакуировали из наиболее опасных регионов Украины как можно дальше от российских военных преступников.

Малая Академия наук совместно с Львовской ОВА готовит ряд проектов для активного досуга и обучения школьников и студентов. Среди них – Музей науки, Эволюция Вселенной, Лекции будущего.

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