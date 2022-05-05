Анджелина Джоли показала «особый камень», который нашла маленькая украинка 2 5.05.2022, 8:20

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«Камень» голливудская звезда смогла увидеть во Львове.

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли опубликовала в своем Instagram пост о поездке в Украину.

Актриса рассказала, что во Львове ей показали «особый камень», найденный маленькой девочкой.

«Девочка, которая его нашла, не поняла, что камень, с которым она играла, на самом деле был осколком бомбы. Он неровный и тяжелее, чем можно было бы ожидать. Его блеск и необычный внешний вид должны были привлечь внимание ребенка», — написала Джоли.

Актриса объяснила, что при взрыве бомбы или снаряда острые осколки тяжелого металла впиваются в тела тех, кто находится рядом.

«Многим из детей, с которыми я встречалась и которые пережили удар по краматорскому вокзалу, недавно удалили осколки — это трудный и болезненный процесс. Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять, и в некоторых случаях они остались внутри. (…) Борьба за прекращение войны, подобной той, что разразилась в Украине, — это ежедневная гонка в попытке ограничить число убитых, раненых, перемещенных и травмированных», — написала Джоли.

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