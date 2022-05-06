Какой будет погода в Беларуси в длинные выходные 6.05.2022, 16:27

Прогноз.

В предстоящие выходные страна окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Балтийского моря, а это значит — погода ожидается переменчивая, с осадками. Днем будет тепло, но к понедельнику немного похолодает, сообщает pogoda.by.

В понедельник, 7 мая, будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха от +5…+11°С ночью до +15…+21°С днем.

Во вторник, 8 мая, сохранится облачная с прояснениями погода. Как и накануне, на большей части страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Ночью будет +5…+10 градусов, днем +15…+22 градуса. По северу температура воздуха местами составит +12…+14°С.

В воскресенье, 9 мая, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Ожидается переменная облачность. Ветер северной четверти умеренный, днем по востоку порывистый. Ночью термометры покажут +1…+8°С, местами по северо-западу страны ожидаются заморозки 0…-2 градуса. Максимальная температура воздуха днем +10…+16°С.

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