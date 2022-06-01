США планируют продать Украине четыре передовых беспилотника
- 1.06.2022, 23:54
Grey Eagle способен переносить до восьми ракет Hellfire.
Вашингтон планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, сообщает Reuters cо ссылкой на три неназванных источника.
Администрация президента Джо Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже дронов Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное объявление, сообщил представитель США.
Отмечается, что Gray Eagle может летать до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Grey Eagle способен переносить до восьми ракет Hellfire.