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США планируют продать Украине четыре передовых беспилотника

  • 1.06.2022, 23:54
США планируют продать Украине четыре передовых беспилотника

Grey Eagle способен переносить до восьми ракет Hellfire.

Вашингтон планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, сообщает Reuters cо ссылкой на три неназванных источника.

Администрация президента Джо Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже дронов Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное объявление, сообщил представитель США.

Отмечается, что Gray Eagle может летать до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Grey Eagle способен переносить до восьми ракет Hellfire.

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