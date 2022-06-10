В Германии стартовала общенациональная кампания по энергосбережению 3 10.06.2022, 21:32

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Экономят уже 77% немцев.

В Германии 10 июня стартовала общенациональная кампания по энергосбережению, передает DW.

При этом уже несколько месяцев назад жители страны начали усиленно сокращать потребление электроэнергии, газа и нефтепродуктов: экономить стали 77% немцев, свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного Федеральным объединением предприятий энерго- и водоснабжения.

Лишь 19% опрошенных заявили, что никак не изменили свое энергопотребление. А более чем три четверти участников исследования сообщили, что стремились в этом году меньше топить и сократили расход горячей воды.

67% назвали своим главным мотивом удорожание энергии, 19% - необходимость защиты климата, 5% - войну в Украине.

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек подчеркнул: «Тот, кто экономит энергию, помогает Германии стать менее зависимой от импорта из России и делает доброе дело для климата». Согласно недавнему опросу ARD Deutschlandtrend, курс на развитие возобновляемых источников энергии поддерживают 87% жителей ФРГ.

Для пропаганды идеи энергосбережения и энергоэффективности, а также предоставления конкретных советов как населению, так и предприятиям, создан специальный сайт energiewechsel.de. В условиях нынешних высоких цен на энергию людям надо реально помочь сэкономить деньги, подчеркнул Роберт Хабек и добавил, что заодно можно будет "насолить Путину".

Этим летом в министерстве экономики и защиты климата ФРГ всюду, где это возможно, отключат систему кондиционирования. В помещениях, где это технически невозможно или нарушает требования охраны труда, температура будет поддерживаться на уровне не 22 градусов, как раньше, а 26 градусов. Уже подсчитано, что это позволит сэкономить 40% электроэнергии.

В осенне-зимний период планируется сэкономить примерно 15% энергии, идущей на отопление помещений. Для этого, в частности, температура в помещениях в ночное время будет значительно дольше поддерживаться на более низком уровне, а сам этот уровень уменьшат.

К тому же, министерство полностью отключило ночное освещение фасада его здания, подсветку представленных произведений искусства и фонтаны.

Роберт Хабек подчеркнул, что если миллионы немцев присоединятся к простым процедурам экономии электроэнергии, можно будет получить весомый результат.

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