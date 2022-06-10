В храмах Японии провели старинный обряд для Путина 2 10.06.2022, 21:51

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В Японии своим старым способом пытаются помочь Украине в борьбе с российским диктатором.

В Японии своим старым способом пытаются помочь Украине в борьбе с международным преступником Владимиром Путиным. Минимум в семи храмах города Мацудо, примерно в 20 минутах к востоку от центра Токио, нашли аналог куклы вуду с лицом президента России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание Japan Today.

В Японии существует свой аналог кукол вуду, который называется "вара нинге". Это соломенная кукла с изображением того, кому желают зла. При обряде туловище этой куклы с определенным заклинанием необходимо прибить гвоздем. Стандартным проклятием считается смерть.

С начала мая куклы вара нинге были найдены прибитыми к священным деревьям на территории семи храмов в городе Мацудо. На сегодняшний день у каждой к голове была прикреплена фотография президента России. К одной из кукол также был прикреплен лист бумаги на японском языке с полным именем русского диктатора, его текущим возрастом и датой рождения, а также сообщением "Молюсь за его смерть". Записка нужна на случай, если духи не узнают свою жертву в лицо.

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