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С 1 июля появится еще один ежедневный автобус из Минска в Варшаву

  • 11.06.2022, 17:31
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С 1 июля появится еще один ежедневный автобус из Минска в Варшаву

Он будет ехать через Брест.

С 1 июля между белорусской столицей и Варшавой начнет курсировать еще один ежедневный автобус, (сообщили https://t.me/minsktrans_official/7421) в "Минсктрансе".

Ежедневное выполнение рейсов по международному маршруту "Минск – Варшава" организуется через Брест. Время отправления от автовокзала "Центральный" в Минске – 06:30 (с 01.07.2022), из Варшавы – 07:00 (с 02.07.2022).

В настоящее время государственным предприятием "Минсктранс" уже выполняются рейсы "Минск – Варшава" временем отправления из Минска в 00:10, 08:00, 13:30 и 19:00. Из Варшавы – в 12:00, 16:30, 19:30 и 23:00. Время в пути – от 10 часов 5 минут до 11 часов.

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