Белорусские футболисты нанесли очередной удар по режиму Лукашенко 10 13.06.2022, 21:01

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В Лиге наций они проиграли сборной Азербайджана.

В поселке Мардакян завершился матч Лиги наций в дивизионе "С". Сборная Беларуси на выезде уступила команде Азербайджана со счетом 0:2, передает pressball.by.

Таким образом, подопечные Георгия Кондратьева потеряли даже математические шансы на выход в плеф-офф ЧЕ-2024 и на повышение в ранге через попадание в дивизион "В". Все это было бы возможно только при условии финиша на 1-м месте в группе.

Сборной Беларуси осталось провести два гостевых поединка против команд Казахстана и Словакии.

Азербайджан — Беларусь — 2:0

Голы: 1:0 — Эмрели (76). 2:0 — Шейдаев (93+).

Турнирное положение в группе 3: Казахстан — 10 очков (4 матча), Словакия — 6 (4), Азербайджан — 4 (4), Беларусь — 2 (4).

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