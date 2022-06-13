Белорусские футболисты нанесли очередной удар по режиму Лукашенко

Белорусские футболисты нанесли очередной удар по режиму Лукашенко10
- 13.06.2022, 21:01
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В Лиге наций они проиграли сборной Азербайджана.
В поселке Мардакян завершился матч Лиги наций в дивизионе "С". Сборная Беларуси на выезде уступила команде Азербайджана со счетом 0:2, передает pressball.by.
Таким образом, подопечные Георгия Кондратьева потеряли даже математические шансы на выход в плеф-офф ЧЕ-2024 и на повышение в ранге через попадание в дивизион "В". Все это было бы возможно только при условии финиша на 1-м месте в группе.
Сборной Беларуси осталось провести два гостевых поединка против команд Казахстана и Словакии.
Азербайджан — Беларусь — 2:0
Голы: 1:0 — Эмрели (76). 2:0 — Шейдаев (93+).
Турнирное положение в группе 3: Казахстан — 10 очков (4 матча), Словакия — 6 (4), Азербайджан — 4 (4), Беларусь — 2 (4).