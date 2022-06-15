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На границе в Бресте обнаружили почти четыре тысячи литров пива без документов

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  • 15.06.2022, 21:22
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На границе в Бресте обнаружили почти четыре тысячи литров пива без документов

Общая стоимость груза — около 35 тысяч рублей.

Сотрудники Брестской таможни обнаружили в грузовом автомобиле, следовавшем из Польши, около четырех тысяч литров пива без документов. Общая стоимость груза — около 35 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе таможни.

По сведениям, указанным в документах польским перевозчиком, в Монголию везли партию пива. Однако четыре тысячи литров «Bitburger Premium Plus» в документах заявлено не было.

По этому факту таможня начала административный процесс по ч.1 статьи 15.5 КоАП (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

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