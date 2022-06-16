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Украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста

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  • 16.06.2022, 19:52
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Украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста

Ранее советник главы МВД Украины Андрусив заявил, что Крымский мост точно будет разрушен.

Главное управление разведки МО Украины получило подробную техническую документацию "крымского моста".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

В ведомстве отмечают о том, что ближайшее окружение Путина заявляет о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию.

"Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранность технической документации стратегического объекта. В частности, речь о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении ГУР.

Документ содержит подробную информацию о рельефе местности, дорожного покрытия, опоры моста, противооползневые конструкции, заезды-съезды и всю инфраструктуру комплекса.

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