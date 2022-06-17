G7 изучает вопрос об ограничении цены на нефть и газ из России 4 17.06.2022, 18:43

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Может быть создан специальный механизм.

В преддверии саммита"большой семерки", который пройдет в Германии 26-28 июня, его будущие участники начали готовить для обсуждения вопрос об ограничении цен на поставки российских энергоресурсов. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Хотя в повестку встречи в верхах этот вопрос пока не включен, дипломаты обсуждают возможность применения такого механизма к ценам не только на нефть, но и на газ, рассказали два собеседника агентства, передает DW.

Речь идет о создании своего рода коалиции, участники которой определят максимальные цены, по которым они будут покупать российские углеводороды.

Ввести потолок для цен на российскую нефть предлагали и ранее, в частности, премьер-министр Италии Марио Драги на встрече с президентом США Джо Байденом в мае. Драги предложил создать картель импортеров нефти, который смог бы диктовать цену закупки. Министр финансов США Джанет Йеллен в июне заявила, что переговоры о создании такой группы стран идут "исключительно активно". "Группа стран, которая будет это делать, должна быть достаточно большой, необходимо будет создать такую коалицию", - пояснила Йеллен. В качестве потолка Драги называл 30-40 долларов за баррель, то есть втрое ниже, чем при нынешней цене 120 долларов и выше

Об обсуждении ограничения на цену газа ранее не сообщалось. Но в последнее время российский монополист "Газпром" начал сильно сокращать поставки в европейские страны, включая Германию, Италию, Словакию, Австрию по газопроводу "Северный поток", объяснив это ремонтом на компрессорной станции. Перекачка из Германии во Францию тоже прекратилась 15 июня, сообщил французский трубопроводный оператор GRTgaz.

Драги в пятницу назвал "ложью" газпромовское объяснение сокращения поставок техническими проблемами. Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек обвинил Россию в попытке вызвать у Германии чувство обеспокоенности путем сокращения поставок топлива. "Обоснование российской стороны откровенно надуманное. Очевидно, что цель этой стратегии - вызвать чувство неуверенности и добиться повышения цен", - сказал Хабек.

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