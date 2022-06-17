Названы продукты, от которых в жару лучше отказаться 17.06.2022, 20:53

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Жара сокращает срок годности почти всех пищевых продуктов.

Но есть и лидеры прокисания, от которых в знойные деньки лучше держаться подальше.

Конечно, от всех продуктов отказаться сложно. Но придерживаться общих советов, чтобы избежать отравления, очень даже желательно, пишет medicina.ua.

На какие продукты стоит обратить внимание в первую очередь:

1. Молоко и другие молочные продукты

При температуре ±2-4 градуса молочная продукция хранится от 48 часов до пяти суток. Кстати, все это относится и к мороженому, которым так хочется полакомиться в зной. Если заметили, что стаканчик подтаявший – проходите мимо, не рискуйте. Это значит, что условия хранения на каком-то этапе не были соблюдены.

2. Рыба

В большой группе риска свежая и слабосоленая рыба. Также лучше в знойное время стараться избегать суши-баров. Полакомьтесь чем-то более традиционным, как минимум, прошедшим термическую обработку.

3. Вареные колбасы и паштеты

Все они, как правило, сделаны за рубежом, а значит, уже належались в дорожке. Даже при 8 градусах их хранение не дольше 2-5 суток, а ведь на улице жара. Но если уж совсем никак без колбасы, то предпочтительнее взять копченую.

4. «Магазинные» салаты

Много говорить по этому поводу не станем. Просто помните, что если протухшие овощи щедро залить майонезом, они не пахнут! Постарайтесь как минимум в жаркие дни воздержаться от такой опасной покупки.

5. Выпечка

Пирожки, беляши и ватрушки опасны не только скоропортящимися начинками (творогом, фаршем), но и самим тестом, в основе которого – яйца. В жару во много раз вырастает риск заразиться сальмонеллезом.

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