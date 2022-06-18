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Названы девять самых полезных овощей, которые стоит есть как можно чаще

  • 18.06.2022, 15:35
Названы девять самых полезных овощей, которые стоит есть как можно чаще

Один из них — свекла.

Овощи нужно есть каждый день, чтобы получать достаточно полезной клетчатки, а также других полезных витаминов и микроэлементов. Практически любые овощи необходимы нашему здоровью, но есть и настоящие чемпионы, которые стоит есть как можно чаще, пишет healthinfo.ua.

Лук

В свежем луке очень много антиоксидантов, которые помогают бороться с негативным воздействием свободных радикалов и повышают устойчивость к раковым клеткам. Но помните, что самую большую пользу приносит сырой или маринованный лук.

Кукуруза

Этот овощ полезен всем, но особенно – пожилым людям. Исследование подтвердило, что особый антиоксидант лютеин, которым богата кукуруза, помогает предотвратить развитие слепоты в пожилом возрасте. Причем чем дольше варились початки, тем выше содержание антиоксидантов.

Горох

Тот случай, когда размер не имеет значение: в этих маленьких горошинах много соединений, которые помогают снизить риск развития рака желудка. Ешьте его ежедневно – свежим, консервированным или приготовленным другим способом.

Белокочанная капуста

В обыкновенной капусте очень много витамина С – антиоксиданта, который способен существенно снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП и предотвратить риск развития болезней сердца.

Брокколи

А эта разновидность капусты незаменима для борьбы с раком: как показало исследование, пять порций этого овоща в неделю помогают вдвое снизить риск развития рака мочевого пузыря. Ешьте ее почаще!

Красный перец

В одном перце среднего размера содержится 150% дневной нормы витамина С, который помогает предотвратить развитие атеросклероза и защитить ваше сердце и сосуды.

Шпинат

Если вы по-настоящему заботитесь о здоровье своих глаз, вам просто необходимо регулярно есть шпинат. В нем много каротиноидав – антиоксидантов, которые поддерживают здоровье глаз и помогают предотвратить дегенерацию желтого пятна, которая является основной причиной слепоты у пожилых людей.

Брюссельская капуста

Еще один овощ, в котором много витамина С, а также антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать действие свободных радикалов, а также помогают бороться с сердечными заболеваниями и предотвратить развитие катаракты.

Свёкла

В этом корнеплоде множество полезных антиоксидантов, которые помогают бороться с раком, а также лютеина, необходимого для здоровья глаз. Причем полезные свойства сохраняются даже после варки и жарки.

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