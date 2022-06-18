Зеленский посетил прифронтовой Николаев 18.06.2022, 16:24

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Он наградил Виталия Кима орденом Богдана Хмельницкого.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовый город Николаев, пишет nv.ua

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, президент провел совещание о ситуации в регионе, в частности, говорили о состоянии экономики и путях решения инфраструктурных вопросов.

Во время совещания обсудили восстановление водоснабжения Николаева, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода российскими обстрелами.

«Это ключевое. Решение найдем», — подчеркнул Ермак.

Также подняли тему сельского хозяйства Николаевской области.

«Сбор урожая этого года — это очень важный процесс, как и обеспечение фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и топливом. Многое зависит от наличия помещений для сохранения зерновых и формирования новых логистических путей», — сообщил Ермак.

Представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря. На совещании обсудили угрозы с суши, моря и со стороны непризнанного Приднестровья, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Уделили внимание материально-техническому обеспечению отдельных группировок войск Приморья и их оборонным нуждам.

Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям местной власти — орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени был награжден глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, орденом За мужество ІІІ степени — Николаевский городской глава Александр Сенкевич, а также звание бригадного генерала получил полковник Андрей Гнатов.

Делегация также осмотрела разрушенное ракетным ударом здание Николаевской ОГА. Президент поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания.

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