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Зеленский посетил прифронтовой Николаев

  • 18.06.2022, 16:24
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Зеленский посетил прифронтовой Николаев

Он наградил Виталия Кима орденом Богдана Хмельницкого.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовый город Николаев, пишет nv.ua

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, президент провел совещание о ситуации в регионе, в частности, говорили о состоянии экономики и путях решения инфраструктурных вопросов.

Во время совещания обсудили восстановление водоснабжения Николаева, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода российскими обстрелами.

«Это ключевое. Решение найдем», — подчеркнул Ермак.

Также подняли тему сельского хозяйства Николаевской области.

«Сбор урожая этого года — это очень важный процесс, как и обеспечение фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и топливом. Многое зависит от наличия помещений для сохранения зерновых и формирования новых логистических путей», — сообщил Ермак.

Представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря. На совещании обсудили угрозы с суши, моря и со стороны непризнанного Приднестровья, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Уделили внимание материально-техническому обеспечению отдельных группировок войск Приморья и их оборонным нуждам.

Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям местной власти — орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени был награжден глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, орденом За мужество ІІІ степени — Николаевский городской глава Александр Сенкевич, а также звание бригадного генерала получил полковник Андрей Гнатов.

Делегация также осмотрела разрушенное ракетным ударом здание Николаевской ОГА. Президент поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания.

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