Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска 16 19.06.2022, 16:34

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Месть Токаеву?

Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти в порту Новороссийска на побережье Черного моря.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в российской власти.

Официальная причина — проведение работ по обезвреживанию неразорвавшихся торпед и мин времен Второй мировой войны. Сообщается, для проведения работ в конце прошлой недели была полностью закрыта для движения судов акватория, прилегающая к выносным причальным устройствам консорциума, что привело к остановке отгрузки.

Источники Коммерсанта отмечают, что как минимум до конца месяца отгрузка может идти с перебоями. В Казахстане ожидают, что снижение отгрузки не скажется на уровне экспорта нефти.

Напомним, выступая на Петербургском международном экономическом форуме вместе с российским диктатором Владимиром Путиным, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет признавать «ЛДНР», как это ранее сделала Россия.

Токаев добавил, что принципы территориальной целостности государства и права нации на самоопределение в уставе ООН «пришли в противоречие друг с другом».

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