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Оккупанты убили монахов в Святогорской Лавре

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  • 2.06.2022, 8:01
  • 8,316
Оккупанты убили монахов в Святогорской Лавре
фото: svlavra.church.ua

Российские войска вели прицельный огонь по монастырю в Донецкой области.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Святогорскую Лавру в Донецкой области. В результате атаки 30 мая погибли трое монахов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой епархии УПЦ.

Во время обстрела пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При этом погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара.

Кроме того, еще трое монахов получили ранения - иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий.

"Количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.

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