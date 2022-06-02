закрыть
2 июня 2022, четверг, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Боец полка Калиновского: В Ирпене мы не оставили русским ни единого шанса

3
  • 2.06.2022, 9:25
  • 3,862
Боец полка Калиновского: В Ирпене мы не оставили русским ни единого шанса

Белорус Павел Борт рассказал о своем участии в жестоких боях под Киевом.

С Павлом Бортом из полка имени Кастуся Калиновского журналисты «Белсата» познакомились в Варшаве, в день его отправления в Украину, вместе с другими белорусами-добровольцами. С ним поехал его друг Дима Террор, который 25 марта умер в бою за Ирпень.

Когда журналисты обменивались с Павлом контактами в Варшаве, на заставке его телефона была фотография сестры с племянником, они ждут его в Беларуси. «Все будет хорошо – я сестре так каждый день говорю».

«Война – это все серое, грязное и кровь. В носу до сих пор сладковатый запах сгоревшего человека. Война – это крики женщин и детей, они кричат «Помогите». Больше всего запомнился контуженный 17 летний парень – второкурсник украинской военной академии. Он сошел с ума, когда увидел как разрывало на минах его товарищей. Больше всего запомнились его глаза», – рассказывает белорусский боец.

«Но жизнь должна продолжаться, тут никто не уверен в завтрашнем дне: будет живой, не будет. Я ничего не читаю и ничего не смотрю, выполняю свою задачу и все. И мое самое большое желание – хочу чтоб все парни живыми остались», – говорит Павел.

Журналисты поговорили с ним о первых месяцах войны, когда шли интенсивные бои под Киевом, а также о чувствах, которые накрывают в тот момент, когда нужно рассказать близким своего побратима о его смерти.

Далее «Белсат» публикует монолог Павла Борта.

«Эту надпись сделал Дима, а через 20 минут его ранили. А на следующей день он умер. На фото Дима с гранатометом в руках. Тут я стал суеверным: не бреюсь перед выездом не стригусь, не фотографирую и не фотографируюсь во время выполнением задач».

«Мой позывной «Борт», я воюю в полку Калиновского. Принимал участие в освобождении Ирпени. Сейчас я на востоке Украины.

В Ирпени мы попали в ад. Я не знаю с чего начать… Мы приняли бой, русские очень жестко стелили артиллерией по нам. В нашем подразделении никто не дрогнул, никто не дал заднюю и не прятался. Все выполняли свою работу как положено и мы не оставили им ни одного шанса.

Было очень много раненых ВСУшников. И наш белорус, медик с позывным Фред, ползал под минами и оказывал им помощь. Фред был на гражданке ветеринаром. А другой белорус с позывным Дядька вытаскивал раненых. Я надеюсь их представят к наградам».

Мама Димы Террора не знала, что ее сын поехал на войну

«Когда Дима Террор получил ранение, Фред заклеил ему рану, проткнул компрессионной иглой легкое и дыхание выровнялось. Но врачи спасти уже не смогли – у Димы были задеты жизненно важные органы.

Террора ранили 24 марта, а 25 он умер в больнице. Дима из Сморгони, дома остались пожилые родители, сестра и племянники. Своей семьи у него не было. Я показывал тело Димы его матери по видеосвязи, когда его привезли из морга – это наверное было самое сложное в моей жизни. Мама очень сильно плакала и не верила. Он не сказал родителям, что поедет в Украину.

Если у меня когда нибудь будет сын, я бы хотел что бы он вырос именно таким каким был Дима.

В Бучу мы заезжали одни из первых. Я видел там много трупов мирных жителей. В глазах стоит картинка: мирные жители, которые выходят нас встречать и плачут. Многие не понимали кто мы, у них была полная дезориентация. Молодых девчонок мамы прятали в подвалах, чтобы русские с ними ничего не сделали.

Ирпень, Буча – там все разграблено, русские мародерили по коттеджам. Моя ассоциация с российской армией – трусы и грабители. Трусы, потому что они бросают своих.

Война взращивает страшные послевоенные последствия. Как будут относится к русским, дети у которых сейчас под обстрелами гибнут родители или наоборот?»

«24 февраля меня разбудил сосед-украинец, он из Николаева и сказал что началась война. Я позвонил Диме Террору и мы решили ехать в Украину».

Павел с 2012 до 2015 года был военнослужащим в Беларуси. «Потом меня осудили якобы за превышение власти. Но у меня есть все документы на руках. В новой Беларуси я хотел бы обжаловать приговор. С 2016 по 2017 провел на химии. После освобождения я был водителем на грузовике. В январе 2021 года уехал в Польшу и работал дальнобойщикам. Уехал по политическим причинам, принимал участие в протесте 9-11 августа 2020 года. Меня предупредили знакомые, что вот-вот за мной придут».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников