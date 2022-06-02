Что ваша собака думает о вас на самом деле? 14 2.06.2022, 12:16

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Все не так, как вы считаете.

Возможно, каждый владелец домашнего животного хотя бы раз в жизни задавался вопросом, что происходит в головах их собак — например, понимают ли животные своих владельцев и что они действительно чувствуют по отношению к ним. Как оказалось, мы действительно можем узнать эту информацию, пишет «Популярная механика».

Да, вполне вероятно, что собаки любят своих владельцев. Это выражается в том, как искренне питомец смотрит вам в глаза, как он испытывает чувство удовлетворения, когда чувствует ваш запах, или когда он приходит к вам, чувствуя страх и ища утешения (другие животные делают это очень редко).

Некоторые собаки предпочитают спать со своими владельцами — это признак того, что животное воспринимает вас как часть «стаи». Кроме того, совместный сон является признаком высокого доверия, потому что животные наиболее уязвимы во сне.

Мозг собаки реагирует на приближающегося владельца так же, как и на свою любимую еду. Кроме того, было обнаружено, что собаки гораздо счастливее видеть своего владельца через 2 часа, чем через 30 минут отсутствия, поэтому время действительно играет роль. Конечно, собака понимает, что мы уходим, и очень рада, когда мы возвращаемся.

Точный механизм того, как это работает, неясен, но известно, что связь между человеком и собакой вызывает формирование долгосрочных воспоминаний у питомца. Даже если вы отсутствуете в течение нескольких часов, вполне вероятно, что ваша собака будет думать о вас так же, как вы думаете о ней.

Возможно, многие из вас замечали, что собака выглядит виноватой, когда царапает мебель или жует тапочки. Однако, скорее всего, собаки не способны испытывать чувство вины. Предполагается, что за этим стоит лишь страх — собака видит, что человек проявляет гнев или разочарование, и поэтому тревожится.

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