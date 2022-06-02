Белорусам по ошибке приходят «тунеядские» жировки 2 2.06.2022, 15:03

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Таких историй много.

Белорусов ошибочно включают в «тунеядскую» базу. Некоторым из них выставили повышенные счета за жилищно-коммунальные услуги. По ошибке к «иждивенцам» относят в том числе родителей детей до 7 лет, а также работающих за границей и тех, кто уплачивает налоги. Блог «Отражение» рассказал несколько таких историй.

Как к тунеядцам по ошибке относят родителей детей до 7 лет

Минчанке Елене (имена героев в тексте изменены. — Прим. ред.) за апрель пришла «тунеядская» жировка. Женщина позвонила в ЖЭС, чтобы выяснить, в чем причина.

— Пришла жировка с пометкой, что тарифы начислены в полном объеме. Но у меня дочь до 7 лет, это освобождает от оплаты за ЖКУ по полным тарифам, — рассказывает минчанка.

Напомним, одного из родителей детей до 7 лет не включают в «тунеядскую» базу.

— В ЖЭС сказали, мол, «мы ничего не знаем, звоните в администрацию района». При этом в квартире никто кроме меня и дочери не прописан, — продолжает Елена. — В администрации района попросили свидетельство о рождении. Отправила, теперь жду, чтобы проверить, убрали ли меня из этой базы. Посмотрим, как у них работает система, как это будет на практике. Но скажу, что все люди общались нормально, без претензий, даже девушка из администрации сказала: «Извините, просто нам такой информации не дают, у кого есть дети, а у кого — нет».

При этом Елена оплатила «тунеядскую» жировку за апрель.

— Пришлось оплатить по полным тарифам, тому что перерасчет уже невозможен, он произойдет уже в июне. То есть мне должны начислить меньше сумму. По крайней мере, так мне сказали в ЖЭС.

Журналист как физлицо позвонил в «тунеядскую» комиссию того района, в котором проживает Елена. Нам сообщили, что ситуации, когда родителей детей до 7 лет включают в базу незанятых в экономике, — не редкость.

— Очень много таких людей, вы правильно обратились. Приносите документы, все пересчитаем, — сказали в комиссии. — До исполнения ребенку трех лет один из родителей автоматически исключается (не попадает в базу не занятых в экономике. — Прим. ред.), пока он находится в декретном отпуске. Как правило, после декретного отпуска родители выходят на работу. Но если есть необходимость осуществлять воспитание ребенка и не работать до исполнения ему 7 лет, то тогда мы признаем этот факт (что один из родителей занимается воспитанием ребенка, которому от трех до семи лет. — Прим. ред.).

На вопрос, нужно ли родителям детей, которым исполнилось три года, но еще нет семи лет, сообщать о том, что они занимаются их воспитанием, чтобы не попасть в базу «тунеядцев», в комиссии ответили:

— Получается, что нужно. Потому что в семье должны быть источники дохода для воспитания ребенка. И если еще папа не работает, то обоих родителей признать, что они воспитывают ребенка, мы не правомерны, надо кого-то одного, — сказали в районной комиссии.

Читатели рассказали еще несколько похожих историй, когда родителей детей до 7 лет включили в «иждивенцы».

— У меня все банально. Поместили в базу «тунеядцев», пришлось отправлять свидетельство о рождении ребенка. Я имею право не работать до его семилетия. Вроде бы все хорошо, документы приняли, — сообщила еще одна читательница.

— Мне в прошлом году выставили «тунеядскую» коммуналку, перепутав возраст ребенка (дочери 6 лет). На ошибку указала я. Времени потратила много. Извинений, предсказуемо, не услышала, — рассказала другая читательница.

Работа в России не спасла от «тунеядства»

Ирина уже несколько лет живет и работает в Москве. В январе этого года она заметила в жировке за свою минскую квартиру, что оплату как за подогрев воды, так и за отопление посчитали по двум разным тарифам. Оказалось, что ее внесли в базу «тунеядцев».

— До этого я внимания на жировки не обращала. Этой зимой случайно на глаза попались две графы с подогревом воды по разным тарифам. Общая сумма по жировке была около 175 рублей. Позвонила подруге, у нее приблизительно такой же площади квартира. Правда, у нее прописано пять человек, а у меня — четверо. И за тот месяц у нее коммуналка была около 120 рублей. Знакомый посмотрел мою жировку и сказал, что, скорее всего, я числюсь как «тунеядка». Позвонила в свой расчетно-справочный центр. Они сказали, что да, попала в базу «тунеядцев». Причем числюсь в ней с июня 2021 года. Пришлось сделать справку с работы и отвезти ее в администрацию своего района. Они уже внесли изменения и передали их в ЖКХ. Я официально трудоустроена в Москве, все данные в налоговую подавала. Почему они не передали данные в ЖКУ, я не знаю.

Ирине сделали перерасчет за несколько месяцев, за которые она оплачивала свою часть жировки по полным тарифам. Остальные прописанные в квартире оплачивали по льготным тарифам.

Напомним, в марте правительство ввело существенные изменения по «тунеядскому» декрету. Так, те, кто работает или учится за границей, теперь должны будут платить за газоснабжение, отопление и горячую воду по экономически обоснованным тарифам. Исключение — для тех, кто работает или учится в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане.

Уплачивал налоги, но все равно попал в «тунеядцы»

Минчанин Андрей в 2021 году работал на иностранную компанию, а в нынешнем как физлицо уплатил налог со своих доходов.

— Меня недавно посчитали тунеядцем, при этом я платил налоги. Заломили коммуналку, пришлось доказывать, что это ошибка, — рассказывает Андрей. — Я работал на иностранную компанию. Соответственно, получал доход из-за границы, а в начале этого года как физлицо самостоятельно подал декларацию в налоговую, получил расчет, уплатил налог и перестал об этом думать. Примерно в середине апреля мне пришло письмо из районной комиссии по «тунеядцам» о том, что я считаюсь незанятым в экономике и скоро коммуналка для меня будет по полным тарифам, потому что я являюсь собственником квартиры.

Андрей рассказывает, что у тому моменту он решил переехать за границу, поэтому у него не было времени на разбирательства, почему его хотят внести в базу «тунеядцев».

— Переписал квартиру на маму. Это было запланировано еще перед отъездом и без сообщения о «тунеядстве», а здесь совпало. И уехал в другую страну. И вот в середине мая пришло мне сообщение от мамы, мол, коммуналка стала в два раза выше обычного. Она пошла разбираться в единый расчетно-справочный центр, оказалось, что за апрель коммуналку насчитали еще на меня, как на собственника квартиры. Маме сказали, что надо идти в налоговую, доказывать, что я платил налоги. И это при том, что я перевел в налоговую деньги уже два месяца назад.

Мужчина рассказывает, что в налоговой не смогли сразу отыскать данные об уплаченных им сборах.

— Мама пришла в налоговую, описала ситуацию, специалисты проверили в своей базе и сказали, что никаких платежей от меня не приходило. Маме пришлось на следующий день с распечатанной декларацией, расчетом и квитанцией об оплате идти и показывать эти документы в налоговую, чтобы они, наконец-то, смогли найти мою оплату у себя. После долгих споров они все же внимательно где-то поискали, согласились, что я оплачивал и пообещали убрать меня с базы «тунеядцев».

В итоге за апрель Андрей заплатил коммуналку по полным тарифам.

— Пока неизвестно, смогут ли сделать перерасчет. Потому что сказали, что «там сложная система».

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