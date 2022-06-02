закрыть
2 июня 2022, четверг, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусам по ошибке приходят «тунеядские» жировки

2
  • 2.06.2022, 15:03
  • 1,462
Белорусам по ошибке приходят «тунеядские» жировки

Таких историй много.

Белорусов ошибочно включают в «тунеядскую» базу. Некоторым из них выставили повышенные счета за жилищно-коммунальные услуги. По ошибке к «иждивенцам» относят в том числе родителей детей до 7 лет, а также работающих за границей и тех, кто уплачивает налоги. Блог «Отражение» рассказал несколько таких историй.

Как к тунеядцам по ошибке относят родителей детей до 7 лет

Минчанке Елене (имена героев в тексте изменены. — Прим. ред.) за апрель пришла «тунеядская» жировка. Женщина позвонила в ЖЭС, чтобы выяснить, в чем причина.

— Пришла жировка с пометкой, что тарифы начислены в полном объеме. Но у меня дочь до 7 лет, это освобождает от оплаты за ЖКУ по полным тарифам, — рассказывает минчанка.

Напомним, одного из родителей детей до 7 лет не включают в «тунеядскую» базу.

— В ЖЭС сказали, мол, «мы ничего не знаем, звоните в администрацию района». При этом в квартире никто кроме меня и дочери не прописан, — продолжает Елена. — В администрации района попросили свидетельство о рождении. Отправила, теперь жду, чтобы проверить, убрали ли меня из этой базы. Посмотрим, как у них работает система, как это будет на практике. Но скажу, что все люди общались нормально, без претензий, даже девушка из администрации сказала: «Извините, просто нам такой информации не дают, у кого есть дети, а у кого — нет».

При этом Елена оплатила «тунеядскую» жировку за апрель.

— Пришлось оплатить по полным тарифам, тому что перерасчет уже невозможен, он произойдет уже в июне. То есть мне должны начислить меньше сумму. По крайней мере, так мне сказали в ЖЭС.

Журналист как физлицо позвонил в «тунеядскую» комиссию того района, в котором проживает Елена. Нам сообщили, что ситуации, когда родителей детей до 7 лет включают в базу незанятых в экономике, — не редкость.

— Очень много таких людей, вы правильно обратились. Приносите документы, все пересчитаем, — сказали в комиссии. — До исполнения ребенку трех лет один из родителей автоматически исключается (не попадает в базу не занятых в экономике. — Прим. ред.), пока он находится в декретном отпуске. Как правило, после декретного отпуска родители выходят на работу. Но если есть необходимость осуществлять воспитание ребенка и не работать до исполнения ему 7 лет, то тогда мы признаем этот факт (что один из родителей занимается воспитанием ребенка, которому от трех до семи лет. — Прим. ред.).

На вопрос, нужно ли родителям детей, которым исполнилось три года, но еще нет семи лет, сообщать о том, что они занимаются их воспитанием, чтобы не попасть в базу «тунеядцев», в комиссии ответили:

— Получается, что нужно. Потому что в семье должны быть источники дохода для воспитания ребенка. И если еще папа не работает, то обоих родителей признать, что они воспитывают ребенка, мы не правомерны, надо кого-то одного, — сказали в районной комиссии.

Читатели рассказали еще несколько похожих историй, когда родителей детей до 7 лет включили в «иждивенцы».

— У меня все банально. Поместили в базу «тунеядцев», пришлось отправлять свидетельство о рождении ребенка. Я имею право не работать до его семилетия. Вроде бы все хорошо, документы приняли, — сообщила еще одна читательница.

— Мне в прошлом году выставили «тунеядскую» коммуналку, перепутав возраст ребенка (дочери 6 лет). На ошибку указала я. Времени потратила много. Извинений, предсказуемо, не услышала, — рассказала другая читательница.

Работа в России не спасла от «тунеядства»

Ирина уже несколько лет живет и работает в Москве. В январе этого года она заметила в жировке за свою минскую квартиру, что оплату как за подогрев воды, так и за отопление посчитали по двум разным тарифам. Оказалось, что ее внесли в базу «тунеядцев».

— До этого я внимания на жировки не обращала. Этой зимой случайно на глаза попались две графы с подогревом воды по разным тарифам. Общая сумма по жировке была около 175 рублей. Позвонила подруге, у нее приблизительно такой же площади квартира. Правда, у нее прописано пять человек, а у меня — четверо. И за тот месяц у нее коммуналка была около 120 рублей. Знакомый посмотрел мою жировку и сказал, что, скорее всего, я числюсь как «тунеядка». Позвонила в свой расчетно-справочный центр. Они сказали, что да, попала в базу «тунеядцев». Причем числюсь в ней с июня 2021 года. Пришлось сделать справку с работы и отвезти ее в администрацию своего района. Они уже внесли изменения и передали их в ЖКХ. Я официально трудоустроена в Москве, все данные в налоговую подавала. Почему они не передали данные в ЖКУ, я не знаю.

Ирине сделали перерасчет за несколько месяцев, за которые она оплачивала свою часть жировки по полным тарифам. Остальные прописанные в квартире оплачивали по льготным тарифам.

Напомним, в марте правительство ввело существенные изменения по «тунеядскому» декрету. Так, те, кто работает или учится за границей, теперь должны будут платить за газоснабжение, отопление и горячую воду по экономически обоснованным тарифам. Исключение — для тех, кто работает или учится в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане.

Уплачивал налоги, но все равно попал в «тунеядцы»

Минчанин Андрей в 2021 году работал на иностранную компанию, а в нынешнем как физлицо уплатил налог со своих доходов.

— Меня недавно посчитали тунеядцем, при этом я платил налоги. Заломили коммуналку, пришлось доказывать, что это ошибка, — рассказывает Андрей. — Я работал на иностранную компанию. Соответственно, получал доход из-за границы, а в начале этого года как физлицо самостоятельно подал декларацию в налоговую, получил расчет, уплатил налог и перестал об этом думать. Примерно в середине апреля мне пришло письмо из районной комиссии по «тунеядцам» о том, что я считаюсь незанятым в экономике и скоро коммуналка для меня будет по полным тарифам, потому что я являюсь собственником квартиры.

Андрей рассказывает, что у тому моменту он решил переехать за границу, поэтому у него не было времени на разбирательства, почему его хотят внести в базу «тунеядцев».

— Переписал квартиру на маму. Это было запланировано еще перед отъездом и без сообщения о «тунеядстве», а здесь совпало. И уехал в другую страну. И вот в середине мая пришло мне сообщение от мамы, мол, коммуналка стала в два раза выше обычного. Она пошла разбираться в единый расчетно-справочный центр, оказалось, что за апрель коммуналку насчитали еще на меня, как на собственника квартиры. Маме сказали, что надо идти в налоговую, доказывать, что я платил налоги. И это при том, что я перевел в налоговую деньги уже два месяца назад.

Мужчина рассказывает, что в налоговой не смогли сразу отыскать данные об уплаченных им сборах.

— Мама пришла в налоговую, описала ситуацию, специалисты проверили в своей базе и сказали, что никаких платежей от меня не приходило. Маме пришлось на следующий день с распечатанной декларацией, расчетом и квитанцией об оплате идти и показывать эти документы в налоговую, чтобы они, наконец-то, смогли найти мою оплату у себя. После долгих споров они все же внимательно где-то поискали, согласились, что я оплачивал и пообещали убрать меня с базы «тунеядцев».

В итоге за апрель Андрей заплатил коммуналку по полным тарифам.

— Пока неизвестно, смогут ли сделать перерасчет. Потому что сказали, что «там сложная система».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов