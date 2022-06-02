Украинские военные сами будут определять дальность применения HIMARS 2.06.2022, 19:01

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Об этом заявила посол США в Украине.

Украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США. Об этом новый посол США в Киеве Бриджит Бринк во время пресс-конференции в Киеве, трансляция велась в Facebook посольства, передает gordonua.com.

Бринк, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что предоставление систем HIMARS предусмотрено в пакете помощи, о котором президент США Джо Байден объявил 1 июня.

Эти системы помогут украинским военным наносить более точные удары на большем расстоянии, подчеркнула она.

"На какое именно расстояние – будут определять сами украинские силы", – добавила посол.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 1 июня, что руководство Украины заверило американскую сторону: украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России.

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