Ошмянских детей отправили на международный конкурс с танцем «По вагонам»16
- 2.06.2022, 19:13
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Так в Беларуси готовят «патриотов».
Детский танцевальный коллектив «Звездочки» яслей – сада № 3 г. Ошмяны стал самым юным участником V Международного конкурса исполнительских видов искусств «Сябры — 2022», который прошел в Минске. На суд жюри ошмянские дошколята вынесли хореографическую композицию патриотической направленности «По вагонам», пишет osh.by.
Успешно дебютировали с ней малыши во время творческого театрализованного отчета учреждений дошкольного образования «Дошкольники Ошмянщины – малой родине», который прошел в районном Доме культуры.
Рады за своих воспитанников Людмила Олеговна Евдокимова и Людмила Петровна Погребнова.