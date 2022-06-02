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Ошмянских детей отправили на международный конкурс с танцем «По вагонам»

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  • 2.06.2022, 19:13
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Ошмянских детей отправили на международный конкурс с танцем «По вагонам»

Так в Беларуси готовят «патриотов».

Детский танцевальный коллектив «Звездочки» яслей – сада № 3 г. Ошмяны стал самым юным участником V Международного конкурса исполнительских видов искусств «Сябры — 2022», который прошел в Минске. На суд жюри ошмянские дошколята вынесли хореографическую композицию патриотической направленности «По вагонам», пишет osh.by.

Успешно дебютировали с ней малыши во время творческого театрализованного отчета учреждений дошкольного образования «Дошкольники Ошмянщины – малой родине», который прошел в районном Доме культуры.

Рады за своих воспитанников Людмила Олеговна Евдокимова и Людмила Петровна Погребнова.

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