Белорусские гандбольные клубы не смогут участвовать в еврокубках 1 20.06.2022, 14:51

Команды из двух стран не сыграют и в следующем сезоне.

Белорусские и российские клубы не смогут принять участие в турнирах Европейской гандбольной федерации в следующем сезоне. Такое заявление в Кельне сделал ее президент Михаэль Видерер.

При этом он напомнил, что федерации РБ и РФ являются партнерами Европейской гандбольной федерации и с ними поддерживается "диалог".

В этом году в конце февраля гандбольные клубы и Беларуси и России уже были отстранены от соревнований Европейской федерации из-за агрессии против Украины. Санкции коснулись и сборных.

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