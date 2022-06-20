Минск упал на 82 строчки в глобальном рейтинге стартап-экосистем 20.06.2022, 16:00

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В Беларуси образовался огромный разрыв между ее истинным потенциалом и текущими достижениями.

Исследователи StartupBlink опубликовали ежегодный доклад Global Startup Ecosystem Index, в котором проранжировали стартап-экосистемы в 1000 городах и 100 странах мира, пишет devby.io.

Локации оцениваются по трем параметрам:

количество: стартапов, коворкингов, акселераторов, митапов;

качество: наличие филиалов и R&D-центров международных технокорпораций, объемы инвестиций, средняя численность штата стартапов, количество и масштаб международных стартап-ивентов, число стартапов с поддержкой инкубаторов, присутствие единорогов и инфлюенсеров и проч.;

условия ведения бизнеса: индекс инклюзивности, скорость и свобода интернета, инвестиции в R&D, доступность технологических сервисов, число патентов и авторитетных университетов, уровень владения английским.

Беларусь за год ухудшила результат на 3 позиции и в глобальном зачете оказалась 70-й, а по Восточной Европе сохранила 18 место. В рейтинге городов страну представляет только столица, которая по сравнению с 2021-м годом продемонстрировала довольно сильное падение, опустившись на 312 место (-82) в общемировом списке. По региону Минск за год потерял 2 строчки и идет 24-м.

Авторы отмечают, что с момента начала публикации индекса в 2017 году Беларусь и Минск стабильно сдают позиции. Местная экосистема, по их мнению, имеет большой потенциал, который, однако, остается нераскрытым.

«Беларусь была примером страны, которая будучи относительно изолирована, все же вносила положительный вклад в мировую стартап-экосистему — преимущественно благодаря выдающемуся качеству местных разработчиков, ИТ-специалистов, разумной стратегии развития экосистемы. Но теперь все это в прошлом», — пишут исследователи, добавляя, что в последние годы «политическая нестабильность и дальнейшая международная изоляция» существенно усложняют предпринимательскую деятельность здесь.

«В результате в Беларуси образовался огромный разрыв между ее истинным потенциалом и текущими достижениями, который усугубляется оттоком наиболее талантливых ИТ-кадров в другие европейские страны», — утверждают авторы рейтинга. По их прогнозу, на восстановление местных экосистем и возвращение релокантов уйдут годы.

Чтобы создать благоприятную почву для возрождения стартап-движения Беларуси понадобится снова заслужить доверие иностранных венчурных инвесторов, что «в нынешних условиях маловероятно». Кроме того, ей нужно будет придумать, как убедить предпринимателей не выносить штаб-квартиры за рубеж и поверить в перспективность местного рынка. «Будущее местной стартап-экосистемы и ее жизнеспособность как „двигателя“ экономики во многом зависит от того, как будет развиваться геополитическая ситуация в стране», — заключают исследователи.

Победили в топе городов и стран Сан-Франциско и США соответственно.

Среди стран-соседок Беларуси на 50 место в связи с войной упала Украина (-16), на 17-м расположилась Литва (-1), на 29-м (-12) — Россия, Польша — на 33-м (-3), Латвия — на 43-м (-1). По городам Киев стал 93-м (-45), Вильнюс — 80-м (+4), Москва заняла 29 место (-20), Санкт-Петербург — 237-е (-38), Варшава — 106-е (-28), Рига — 197-е (-42). Армения прибавила 5 позиций и вышла на 60-место, Грузия — 73-я (+7), следом идет Казахстан (+2), а на 100 месте дебютировал Кыргызстан.

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