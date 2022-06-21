Белорусский футбольный тренер: Буду давать интервью только на украинском 2 21.06.2022, 12:59

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Леонид Кучук

Леонид Кучук поставил себе задачу разговаривать на украинском языке.

Футбольный клуб «Рух» возобновил тренировочный процесс и начал подготовку к новому сезону чемпионата Украины.

В интервью клубной пресс-службе главный тренер команды Леонид Кучук прокомментировал возобновление тренировок львовского коллектива.

«Футбол во время войны Это новый опыт не только для футболистов и тренерского штаба. Я верю, что все будет хорошо, наступит мир в Украине и наше молодое поколение не будет бояться ракет и взрывов, а будет играть в футбол и будет радовать болельщиков. Я счастлив, что имею возможность тренировать такое большое количество талантливой молодежи, и приложу все усилия, чтобы передать им свой опыт. Кроме этого я ставлю перед собой задачу разговаривать на украинском языке. Стараюсь его улучшать каждый день и буду давать интервью только на украинском», - сказал Кучук.

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