Разработана электронная татуировка для мониторинга давления 21.06.2022, 13:40

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Как она работает?

Ученые создали электронную татуировку для непрерывного измерения артериального давления. Графеновые датчики жестко фиксируются на коже и собирают данные с точностью, соответствующей лучшим современным приборам, пишет «Хайтек».

Исследователи используют для мониторинга артериального давления графеновые датчики в силиконовой оболочке. Миниатюрное устройство наносится на запястье, как татуировка. Оно может собирать показания в течение нескольких часов, не ограничивая свободу действий.

Прибор работает, посылая электрический ток в кожу, а затем анализирует реакцию организма, известную как биоимпеданс. Как поясняют ученые, существует корреляция между этим показателем и изменениями артериального давления. Она связана с изменениями объема крови.

Чтобы точно определить взаимосвязь между этими показателями, исследователи разработали модель машинного обучения, которая анализирует собранные данные и определяет артериальное давление.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Nanotechnology, ученые показывают, что точность измерений для нового устройства составляет 0,2 ± 4,5 мм рт. ст. для диастолического давления и 0,2 ± 5,8 мм рт. ст. для систолического давления. Это соответствует наиболее точным приборам класса А.

Артериальное давление является одним из наиболее важных показателей здоровья сердца, но его трудно часто и надежно измерять вне клинических условий. Золотым стандартом долгие годы остается устройство с надувными манжетами. Но его недостаток в громоздкости и сложности регулярного сбора показаний в нестандартных условиях, например, во время физической нагрузки или во сне.

Большинство умных носимых устройств также предлагают функции измерения давления. Но недостаточная плотность крепления приводит к высокой погрешности измерений. Графеновая татуировка, как отмечают исследователи, лишена этих проблем и может эффективно собирать данные на протяжении не менее пяти часов.

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