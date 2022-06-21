Моравецкий: Белорусское общество присоединится к семье свободных и демократических стран 2 21.06.2022, 14:10

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Европа будет на стороне демократической Беларуси.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий обратился к белорусам на Форуме Калиновского, который в эти дни проходит в Европарламенте в Брюсселе.

— Два года назад произошло то, чего Лукашенко не ожидал. Сотни тысяч белорусов вышли на улицы, чтобы бороться за свои права. Начался процесс, который нельзя остановить ни заключением активистов по политических мотивам, ни преследованием и запугиванием людей за мысли», — сказал он.

«Белорусское общество изменилось во присоединиться к семье свободных и демократических стран. Мы будем на стороне демократической Беларуси. Белорусские демократы могут рассчитывать на нашу поддержку в соответствии со своими потребностями», — продолжил польский премьер.

Премьер-министр Польши отметил, что прежде всего нужно помочь Украине остановить и отбить российское нападение. Это станет мощным сигналом для Беларуси.

«Во-вторых, нужно поддержать белорусов, тех, кто вынужден покинуть свою страну, и тех, кто живет при авторитарном режиме Лукашенко. В-третьих, надо помочь, чтобы свободные белорусы оставались видимыми на международной арене. Мы хотим, чтобы вы оставались важной частью евроатлантической семьи. Я вижу, что это нелегкое дело, но во время моих встреч с белорусскими лидерами демократической оппозиции и простыми гражданами я ощущаю такую целеустремленность и решимость, что я не сомневаюсь, что мы как никогда близки к выполнению воли Калиновского и освобождения всех народов в нашем регионе», — сказал Моравецкий.

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