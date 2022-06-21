Белорусы не смогли поставить на учет купленные автомобили 21.06.2022, 17:20

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иллюстрационное фото

В чем причина?

Два пинчанина приобрели автомобили «Peugeot 607» и «Audi-100» и хотели поставить их на учет в МРЭО. Но у сотрудника возникли сомнения в подлинности VIN-номеров автомобилей, пишет сайт media-polesye.by.

Были назначены судебные экспертизы VIN-номеров, которые установили, что идентификационные номера в автомобилях изменены.

В «Peugeot 607» изменение выполнено путем удаления фрагмента перегородки моторного отсека с первоначальным идентификационным номером и с последующим ввариванием на ее место фрагмента с новым VIN-номером и переустановкой основной заводской таблички.

В автомобиль «Audi-100» VIN-номер изменили путем удаления всей перегородки моторного отсека и с последующим ввариванием на ее место перегородки с новым VIN-номером и переустановки основной заводской таблички. Такой способ видоизменений встречается довольно редко и выявить внесенные таким образом изменения сложно.

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