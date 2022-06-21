Мотузяник: Россияне могут перебросить в Беларусь свои войска и начать новое наступление 2 21.06.2022, 19:38

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Белорусская сторона предоставляет российской всю логистику.

У границ с Украиной Беларусь сосредоточила около 4 тыс. военных. Но Россия может быстро перебросить свои войска в Беларусь и подготовить новое наступление.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

— На границе в Брестской и Гомельской областях сейчас до семи белорусских батальонов. Это около 4 тыс. личного состава. Но нужно понимать, что там есть и российские войска, я не скажу их количество. Там есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы, – рассказал он.

Он отметил, что учитывая, что белорусская сторона предоставляет российской всю логистику, вполне возможен вариант, что “россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-то дополнительные резервы, и, возможно, подготовить наступление”.

По его словам, к подобному сценарию нужно готовиться, но по состоянию на данный момент подобных действий не наблюдается.

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