Виктору Цою - 60: как песня «Хочу перемен!» стала символом белорусского протеста 1 21.06.2022, 19:48

Виктор Цой

Какую роль сыграла его композиция спустя десятилетия после появления на свет.

Главное требование белорусов в 2020 году было проведение честных выборов и смена режима Лукашенко. И то, что песня со словами "Перемен требуют наши сердца" превратилась в политический лозунг, кажется совершенно логичным. Впервые "Хочу перемен!" Виктор Цой с группой "Кино" исполнил в 1986 году, во время "перестройки". Однако сам певец отрицал политический характер композиции. Об этом неоднократно говорили и другие участники группы. Но в контексте эпохи люди увидели в песне политический смысл и стали использовать ее на митингах.

"Перемен!" как мелодия будильника

В Беларуси "Хочу перемен!" в качестве протестного лозунга зазвучала еще в 2011 году во время "молчаливых протестов" - участники акций устанавливали ее будильники в мобильных телефонах и включали в заранее согласованное время. Несмотря на то, что протестующие не произносили ни слова, их задерживали, а песню Цоя позже запретили транслировать на радио.

В 2020 году "Хочу перемен" вновь "вышла на улицу" вместе с протестующими. Еще до выборов она часто звучала на пикетах по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты, в цепях солидарности и просто в подземных переходах.

Музыканты стали создавать новые каверы, а поэт Андрей Хаданович перевел текст песни на белорусский язык. После этого музыканты Павел Городницкий, Станислав Мытник, Алесь Лютыч, Кетеван Асраташвили спели хит Цоя по-белорусски: "Перамен! Хутчэй перамен!".

"Для меня языковой аспект важен. Одно дело – перепеть Цоя. Но мне кажется, сейчас очень важно создавать контент на родном языке, на белорусском, - говорит лидер группы "Разбiтае сэрдца пацана" (РСП) Павел Городницкий в интервью DW. - Надо уходить от русскоязычного Youtube, чтобы сохранить себя".

После 15 суток ареста в 2021 году и запрета на концертную деятельность в Беларуси Павел Городницкий покинул Беларусь. Сначала он жил в Киеве, а когда в Украине началась война, переехал с семьей в Польшу. Сейчас Павел вместе со вторым участником группы Денисом Тарасенко выступает в Европе.

Самое запоминающееся исполнение длилось несколько секунд

Статус протестного гимна за песней окончательно закрепили "диджеи перемен" Кирилл Галанов и Влад Соколовский.

Незадолго до выборов они включили песню на городском празднике в Минске, который власти устроили, чтобы сорвать предвыборный митинг Светланы Тихановской. Кирилл и Влад работали тогда звукорежиссерами на организованном властями мероприятии. Решение они приняли спонтанно, в ходе короткого диалога. "Раз у нас есть звук, может, что-нибудь включим?", - спросил Влад. "Перемен"? - предложил Кирилл.

Отличный вариант "поздороваться" с людьми, у которых отняли их законное право, решили оба. Песня прозвучала лишь несколько секунд, пока организаторы отключали аппаратуру, но ее исполнение стало одним из самых ярких событий предвыборной кампании в стране.

"У меня не было переживаний за то, что будет дальше. Я думал только о том, что это все происходит, и я имею к этому отношение", - вспоминал Кирилл спустя год после своего поступка.

За такое выражение протеста парни отсидели 10 суток, а после уехали в Литву. Но песня о переменах еще долго оставалась на белорусских улицах.

Рок-хит в стиле фолк

Одним из самых необычных было исполнение "Перемен" фэнтези-фолк-группой Irdorath - на массовых протестах после фальсификации выборов и дворовых концертах солидарности музыканты играли рок-композицию на волынках. За это основателей группы Надежду и Владимира Калач уволили с работы в центре дополнительного образования. А в августе 2021 года, когда в стране уже не было митингов и маршей из-за беспрецедентных репрессий, силовики ворвались на дачу, где Надежда отмечала свой день рождения. Участников группы, а также их друзей задержали. Шестерых из них осудили по уголовным статьям. На данный момент пятеро все еще отбывают наказание.

Песня, в которую автор не вкладывал политического смысла, стала символом борьбы за независимость целого народа. Как считает Павел Городницкий, "Перемен!" уже не является исключительно песней Каспаряна и Цоя. "Это уже отдельное произведение искусства, которое каждый, слушая, наполняет своим смыслом. Точно так же, как с "Черным квадратом" Малевича или картиной "Мона Лиза".

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