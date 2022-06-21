Премьер Литвы: Ослабление санкций в отношении Беларуси приведет к ужесточению репрессий в стране 4 21.06.2022, 20:53

2,598

Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните призвала поддержать белорусов в борьбе за свободу.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила во вторник 21 июня на форуме Калиновского. В своем выступлении она поддержала народы Беларуси и Украины в их борьбе за свободу, подчеркнув необходимость демократического Запада не только провозглашать, но и защищать свои ценности.

В своем выступлении литовский премьер упомянула аннексию Крыма, войну России с Грузией в 2008 году, вооруженный конфликт на востоке Украины 2014 года и заявила, что некоторые «уроки прошлого» для Европы «остались невыученными».

«Каждый раз мы говорили «никогда больше», каждый раз мы обещали нашу полную и непоколебимую поддержку тем, кто угнетен и оккупирован, и наш голос тем, кто заставил замолчать. И тем не менее, наше внимание, как и заголовки, переключались на очередную трагедию или победу, очередного героя или жертву дня, месяца, года. Мы хотели бы подтвердить нашу приверженность, но редко уделяем достаточно времени и усилий делу вчерашнего дня, прошлого месяца, прошлого года. Наши уроки останутся невыученными. И в слепой зоне нашего рассеянного внимания диктаторы продолжают процветать. Они становятся сильнее и станут еще более агрессивными – как по отношению к своему народу, так и в международном масштабе», — сказала Шимоните.

Она заявила, что сразу после начала российского вторжения в Украину страны ЕС были едины в намерениях, однако спустя некоторые время позиции начали разниться, упомянув в этом контексте предложения европейских политиков «сохранить Путину лицо» и предложения Александра Лукашенко о транзите украинского зерна в балтийские порты через Беларусь на условиях, что эти порты будут открыты и для белорусских товаров.

«Как будто Лукашенко не был соучастником войны России против Украины. Как будто в 1999–2000 годах в Беларуси не было политических убийств, как будто бы не было фальсификации выборов. …Как будто все требования мирных толп на улицах Беларуси с августа 2020 года забыты. И все эти тысячи политзаключенных ни за что лишились свободы. Как будто все те свободные духом белорусы, живущие в изгнании в Литве, Польше и других странах Европы, и те, кто нашел убежище в Украине только для того, чтобы снова стать беженцами, не заслуживают шанса на свободное и демократическое будущее у себя дома», — заявила Ингрида Шимоните.

Литовский премьер заявила, что по ее мнению, ослабление санкций в отношении Беларуси приведет к ужесточению репрессий внутри страны.

Она отметила, что европейские лидеры должны сосредоточится на помощи Украине, но не забывать при этом о проблемах белорусского гражданского общества.

«Поэтому сегодня, хотя мы все еще сосредоточены на том, чтобы помочь Украине выиграть эту войну против российской тирании, давайте также сделаем все возможное, чтобы выполнить наши обещания о поддержке свободных людей Беларуси. Им нужна эта поддержка как никогда», — заявила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».