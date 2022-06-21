Белорусы жалуются на проблемы с доставкой товаров с AliExpress 8 21.06.2022, 20:54

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Что произошло?

С середины апреля в Беларуси увеличили лимит для беспошлинного ввоза посылок. Белорусы обрадовались, но рано: оказалось, что не все товары удается заказать на зарубежных площадках. Белорусы, которые заказали покупки на AliExpress, рассказывают, что очень долго ждут свои заказы, а некоторые и вовсе их не получают в итоге. Читатели zerkalo.io рассказали, с какими трудностями они столкнулись при заказах на AliExpress.

читатель 14 апреля заказал на AliExpress Россия спортивный товар. Но 20 июня отгрузку отменили без объяснения причин. На сообщения покупателя продавец не отвечает.

— Возможно, проблема только в продавце. Потому что в этот день и через день я заказывал другие товары на AliExpress Россия, по трекам видно, что они мне направляются, — сообщил белорус.

— Я заказывал товары на «али» в канун 24 февраля. Было три позиции. Ожидаемое время получения — начало марта и конец марта. В апреле истекли все сроки защиты, — сообщил нам Ярослав (имя изменено. — Прим. ред.).

Парень понимал, что может быть задержка, поэтому ждал еще три недели. Когда и после этого заказ не пришел, он открыл спор по всем трем товарам. Спор был решен в его пользу, с возвратом полной суммы денег. По двум товарам модератор сообщил, что деньги перечислены в банк белоруса. Однако до сих пор наш собеседник не получил ни товар, ни деньги.

В середине февраля Игорь заказал на «алике» беспроводные наушники OnePlus за 60 долларов.

— Хотел подарок сыну сделать, — пояснил мужчина.

Доставка приходилась на март месяц. Сперва покупатель наблюдал, что посылка находится в Латвии, ее статус долго не менялся. Через некоторое время выскочило сообщение, что отправление утеряно.

— В итоге мне вернули деньги, всю сумму полностью. Она поступила на карту «Приорбанка» примерно в течение 10 дней. А наушники пришлось в Беларуси покупать.

Теперь Игорь делать заказ на AliExpress не хочет, потому что «непонятно, что с логистикой». Разве что попробует купить какую-нибудь мелочь «для проверки».

Около недели назад Николай (имя изменено. — Прим. ред.) заказал автозапчасти, сумма заказа — почти 43 доллара.

— Трекинг номер появился, но выскочило сообщение: «Не вручено». Это, видимо, курьеру посылку не вручили. Я написал продавцу, тот заявил, что товар отправлен, но он, мол, разберется, — рассказал покупатель.

Через несколько дней белорус зашел на сайт, чтобы посмотреть статус заказа и увидел, что покупку отменил продавец. Николай тут же запустил спор, он был решен в его пользу. Всю сумму ему вернули, через три дня он получил деньги на карту «Белгазпромбанка».

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