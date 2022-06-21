На границе с Украиной разбился российский штурмовик Су-25

На границе с Украиной разбился российский штурмовик Су-2515
- 21.06.2022, 21:01
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Самолет потерпел крушение в Ростовской области.
На границе с Украиной в Ростовской области (Российская Федерация) разбился штурмовик Су-25, пилот погиб.
Об этом сообщает ТАСС.
По данным ТАСС, военный самолет Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. В экстренных службах сообщили, что пилот погиб. "РИА-Новости" отмечает, что самолет упал якобы во время учебного полета без боекомплекта.
В то же время российский Telegram-канал Baza пишет, что причиной падения самолета стала ошибка пилотирования - якобы самолет мог зацепить линию электропередач.
А Telegram-канал Shot уточняет, что Су-25 разбился на территории хутора Гусев Чертковского района, который находится в непосредственной близости к границе с Луганской областью. Также появились фото обломков самолета.