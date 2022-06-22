В деревне Дрозды бультерьер чуть не загрыз 9-летнюю девочку 22.06.2022, 15:18

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иллюстрационное фото

Ребенок находится в больнице.

19 июня собака породы бультерьер чуть не загрызла девочку 9 лет. Произошло это в одном километре от Мозыря в деревне Дрозды, сообщает «Беларусь за МКАДом».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как девочка идет по улице и на нее набрасывается пес, валит ее на землю и кусает. К счастью, соседи вовремя пришли на помощь девочке.

По словам местных, собака проживает недалеко от места происшествия и свободно гуляет по улице. Это не первый случай нападения этой собаки на людей.

На данный момент девочка в больнице.

Видео можно посмотреть здесь.

Осторожно! Жуткие кадры

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