В деревне Дрозды бультерьер чуть не загрыз 9-летнюю девочку
- 22.06.2022, 15:18
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Ребенок находится в больнице.
19 июня собака породы бультерьер чуть не загрызла девочку 9 лет. Произошло это в одном километре от Мозыря в деревне Дрозды, сообщает «Беларусь за МКАДом».
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как девочка идет по улице и на нее набрасывается пес, валит ее на землю и кусает. К счастью, соседи вовремя пришли на помощь девочке.
По словам местных, собака проживает недалеко от места происшествия и свободно гуляет по улице. Это не первый случай нападения этой собаки на людей.
На данный момент девочка в больнице.
Видео можно посмотреть здесь.
Осторожно! Жуткие кадры