В Мозыре остановили нефтеперерабатывающий завод, люди убегают из города 36 23.06.2022, 19:35

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В приграничном городе Беларуси готовятся к возможной войне с Украиной?

Необычная активность наблюдается в городе Мозырь.

В городе Мозырь, расположенном неподалеку от границы с Украиной, вероятно, готовятся к возможному вступлению войск республики в войну.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах. Как выяснили журналисты в Мозыре наблюдается необычная активность: накануне на территорию местного нефтеперерабатывающего завода въехало большое количество вооруженных людей. Впоследствии с территории НПЗ начали активно вывозить топливо.

«Вполне возможно, что такие меры обусловлены опасением белорусского руководства остаться без топлива в случае удара по предприятию. Фактическая эвакуация из Мозыря началась после 20 июня. Состоятельные лица начали организовывать эвакуацию собственных семей за границу или на север Беларуси. Параллельно с этим они обеспечили вывоз собственных ценных вещей и драгоценностей», - передает телеканал.

Охрану НПЗ в настоящее время обеспечивают правоохранители. Куда именно вывозится топливо - не сообщается.

«Подобные меры в спецслужбах связывают не только с вероятным вступлением в войну со стороны Беларуси, но и с тем, что местные элиты понимают это. Все знают, что в случае непосредственной агрессии, Украина может мгновенно отказаться от позиции не нанесения ударов по военным объектам в совсем недружественной соседней республике. И это значит, что ВСУ смогут наносить удары по нефтеперерабатывающему заводу, складам с боеприпасами, аэродромам и другим местам, которые будут находиться в зоне поражения имеющегося вооружения», - говорится в сообщении.

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