Что происходит на авторынке в регионах с ценами на машины и запчасти к ним 1 23.06.2022, 22:03

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Белорусский авторынок сейчас переживает явно не самые лучшие времена.

Так, продажи новых легковых авто за первые четыре месяца в Беларуси сократились почти на треть. Эксперты связывают падение продаж снижением благосостояния населения и ростом цен на автомобили. «Ганцавіцкі час» на примере Ивацевичей посмотрел, что происходит на авторынке в регионах. Издание поговорило с владельцем магазина автозапчастей и экспертом по авторынку о том, что происходит с ценами на авто и «запаску» к ним, а также к чему дальше готовиться автомобилистам.

Сколько сейчас стоят б/у авто

Хоть Ивацевичи — это далеко не Нью-Йорк, здесь можно приобрести удивительные вещи. Например, лимузин. Белый «Lincoln Town Car III» продается всего за 4500 долларов. Бензиновый 4,6-литровый двигатель, автомат, 1999 года выпуска. Объявление размещено 25 апреля, товар специфический, на работу на «Ивацевичдрев» на таком особо не наездишься.

Но лимузин — это скорее исключение. Как правило, на сайтах объявлений в Ивацевичах выставляют бюджетные авто, часто солидного возраста. Всего за 750 долларов можно купить потрепанный жизнью «Renault Scenic I» 1998 года выпуска. Правда, написано, что заводится с буксира, ехать за ним нужно со своим аккумулятором.

За дизельный «Volkswagen Sharan I» 1996 года хотят 3 тысячи долларов. Обещают «максимальную комплектацию». Трехлитровая «пятерка» БМВ 1988 года продается за 2 тысячи долларов. Двухлитровую за такие деньги выпуска середины девяностых можно было купить и 5−7 лет назад.

Из автомобилей новее в Ивацевичах можно купить, например, дизельный универсал «Renault Megane II» 2005 года выпуска за 4600 долларов.

В целом видно, что после начала войны в Украине бывшие в употреблении автомобили не дешевеют.

«Может магазин автозапчастей переименовать в ювелирный?» Какая ситуация на рынке запчастей

После начала войны в Украине по карманам автолюбителей ударили цены не только на сами машины, но и на автозапчасти. Об этой ситуации издание поговорило с владельцем одного из магазинов автозапчастей.

— Насколько подорожали запчасти после 24 февраля? — поинтересовались у предпринимателя.

— Возьмем, к примеру, масляный фильтр, на Фольксваген 1,6 или 1,9 турбо-дизель. Это самый распространенный фильтр. До войны он стоил 15 рублей. Сегодня он стоит в закупке 25 рублей. Это самый дешевый по фирмам-поставщикам. В продаже будет по 30 рублей. То есть подорожал в два раза. На детали более критичные, которые менее распространенные, цена выросла в 3 раза, — рассказал предприниматель. — Сузился выбор товара. У одной фирмы есть ролики, а у другой вообще нет. Ни дорогих, ни дешевых. Разговаривая с поставщиками, я спрашивал, почему так подняли цены. Говорит: «мы все равно их продадим даже по такой цене. Не сегодня, так завтра». Значит они рассчитывают, что цена будет еще выше.

— После начала войны был резкий рост цен на автозапчасти. Сейчас он немного снизился? — спросил журналист.

— Вначале на фоне этой паники поставщики курс доллара стали считать по 6,5 рубля. Цена на тягу стабилизатора, которая стоила у меня 15 рублей, доходила до 47 рублей. Спрашиваю, откуда такое поднятие цены? Ведь в обменниках курс доллара доходил до 3,9 рубля, но не до 6,5, как вы выставляете. Получал ответ, что они закладывают на возможные риски в будущем. То есть на фоне паники решили заработать.

— Но потом доллар перестал расти, откатился. И власти говорили, чтобы цены не задирали. Подействовало? — поинтересовались у предпринимателя.

— Фирмы-поставщики цены откатили. Да, и со стороны государства было предупреждение. Примерно 8 апреля одна крупная компания очень сильно снизила цены. И за ней остальным пришлось откатить. На сегодняшний день сдерживает все цены одна эта компания. Но все равно цены потихонечку растут. Сейчас мы приближаемся к тем ценам, которые были на пике. Сидишь, делаешь заявку и думаешь, может магазин автозапчастей переименовать в ювелирный? Первое время у меня не то что паника была, но человек ко мне пришел за тягой стабилизатора, и говорит, что была зарплата 800 рублей, а сейчас 600… Что купить на эти деньги?

— В данный момент есть ли какое-то изменение поставок из Европы и Китая в сравнении с тем, как было до 24 февраля?

— Наличие товара говорит о том, что Европа закрывается. Из Европы поставщикам если удается что-то привезти, то по другой логистической цепочке. Допустим, позвонил было менеджер, что привезли через Казахстан моторное масло Eni. «Следующий раз можем не привезти», — говорит. Я что-то взял, цена адекватная. Получилась плюс 20−30% от той цены, что была до войны. Фактически по дружеским связям то масло разошлось, поставщик его даже на сайт не выставлял.

— Предпочтения покупателей автозапчастей по параметру Европа/Китай меняются из-за роста цен? Смогут ли китайские заменить европейские?

— Раньше я говорил, что товар такого-то производителя стоит столько, а другого — столько. Сегодня, когда человек что-то заказывает, говорю сразу цену. Большинство даже не спрашивает о производителе, интересует цена. У Китая есть тоже неплохие вещи. Но, в целом, они ниже качеством, потому и дешевле. В пропорции китайских деталей у меня примерно 30%. Вот и подумайте, смогут ли они заменить европейские. Теоретически, это возможно, но на это нужно время, например, наладить новые производственные мощности.

— Может ли быть дефицит деталей, что человек на какую-то редкую машину не сможет найти?

— Да, будет дефицит на более брендовые вещи для более свежих машин. У меня товарищ ездит в Польшу, там иногда берет себе запчасти. В Польше сейчас цены как у нас до войны. Запчасти примерно в два раза у них дешевле, масло — в три.

Автоэксперт: «Бюджетные автомобили стали совсем не бюджетными»

О ситуации и перспективах рынка издание поговорило с автоэкспертом, журналистом Дмитрием Новицким. Он говорит, что рост цен коснулся как новых автомобилей, так и подержанных.

«Новые популярные бюджетные автомобили стали совсем не бюджетными. Например, Хендэ Акцент или Фольксваген Поло стоят уже под 70 тысяч рублей. Лада Веста тоже за 60 тысяч перевалила. Очевидно, что цены начинают повышать продавцы и трехлетних автомобилей, четырехлетних. Уже продают дороже, чем их покупали. Условно, покупали за 10 тысяч долларов, а продают за 13, — рассказывает Дмитрий Новицкий. — Если подорожали трехлетние машины, то и десятилетние тоже, и тридцатилетние. В целом рынок подрос в цене. И те машины, которые раньше продавались за 800−900 долларов, выставляют по цене 1300−1400. Даже в этом сегменте подорожание есть».

При этом, по словам эксперта, все идет к тому, что для покупателя на вторичном рынке будет более важно теперь состояние машины, а не ее год выпуска.

«Новые машины будут стоить дорого. А за б/ушными будут просто люди охотиться за „живыми“ экземплярами. Цена сейчас будет в меньшей степени привязана к году выпуска, а в большей степени — к состоянию. Это сейчас и наблюдается, когда машина 1995 года выпуска может стоить столько, как и машина 2005 года выпуска. Потому дальше на нашем рынке будет цениться именно состояние машины», — убежден эксперт.

На то, что машины будут подешеветь в ближайшее время, не стоит надеяться, считает Дмитрий Новицкий.

«Машины дешеветь не будут, это 100%. Ни новые, ни б/у. Потому что сейчас нарушены цепочки поставок запчастей, логистика вся нарушена. Плюс из-за санкций появились дополнительные расходы. Если у кого-то есть „живая“ машина, и хочет продать, я бы советовал не продавать. „Живых“ машин будет становиться все меньше, — убежден эксперт. — А если у кого-то есть деньги, и он ждет, что машины подешевеют, то на это рассчитывать не стоит, они не подешевеют. Если есть деньги, и нужна машина, берите сейчас, потому что дальше возможно будет еще дороже. Никто не знает, что будет, но в ближайшие два года цены на новые машины не опустятся. Если не опустятся на новые машины — это означает, что и б/ушные будут стоить дорого».

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