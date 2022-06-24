Названы три напитка, которые категорически нельзя пить в жару 3 24.06.2022, 13:47

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Медики рассказали, как избежать перегрева.

Жара может увеличить риск нескольких сердечных заболеваний. Чтобы свести к минимуму риск перегрева, в жаркую погоду стоит пить больше чистой воды и лучше избегать употребления трех напитков.

Перегрев обычно возникает в результате длительных физических нагрузок при на жаре и солнце. Это увеличивает риск потенциально смертельных тепловых ударов.

Об этом пишет Express.

«Неправильные» напитка могут усугубить проблему, препятствуя прохождению воды из пищеварительной системы в кровоток. Именно обезвоживание приводит к тепловому удару и истощению организма.

Чтобы снизить риск сердечных осложнений, эксперты рекомендуют выпивать не менее восьми унций воды каждые 20 минут в жаркую погоду.

Медики сообщают, что сладкая газировка и фруктовые соки могут замедлить поступление воды из пищеварительной системы в кровоток. Также в жару категорически противопоказан алкоголь. Эти три напитка не стоит употреблять жарким днем, их лучше заменить водой.

Известно также, что некоторые лекарства представляют опасность при повышении температуры воздуха.

Например, бета-блокаторы замедляют сердцебиение и препятствуют способности сердца циркулировать кровь достаточно быстро для эффективного теплообмена.

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