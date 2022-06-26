ВСУ намекнули на новый ракетный удар по оккупантам на Змеином 26.06.2022, 22:15

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Остров превращается в новую Чернобаевку.

На острове Змеиный продолжались активные действия военной операции ВСУ с задействованием разнородных сил и видов вооружения.

В районе Одесского газоконденсатного месторождения в Черном море зафиксирована активность поисково-спасательных судов оккупантов.

Как рассказал спикер Оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, в районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность поисково-спасательных судов рашистов.

"Предположительно - проведение эвакуации персонала в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ. Данные уточняются", - сказано в сообщении.

Также, по его словам, на острове Змеиный продолжались активные действия военной операции с задействованием разнородных сил и видов вооружения. Результаты также уточняются.

"Штормовая погода в Черном море продолжает удерживать основной состав корабельной группировки вражеского флота в пунктах базирования. В северо-западной части моря находятся 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами на борту", - добавил Назаров.

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