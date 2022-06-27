Журналисты пообщались с «моряком»-мошенником из Telegram и разобрали его приемы развода 8 27.06.2022, 9:19

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За 10 сообщений «моряк» пытался развести на деньги и отправить подарок, но что-то пошло не так.

Стоило изменить в Telegram на пару дней настройки приватности и разрешить писать незнакомым людям, как тут же прилетело сообщение от прекрасного незнакомца, пишет журналист "Комсомолки". Который, конечно, же оказался мошенником. Он действовал по привычной схеме: красивые, но редкие сообщения. Фото, которые невозможно найти в соцсетях. И сказки о моряке, что ищет себе одну и на всю жизнь.

Cообщение 1: Крайне вежливое приветствие

"Добрых дней) Мы не знакомы, извините за наглость, но можно пообщаться с Вами?) Не буду таить, очень понравилось тут ваше фото. Если против, я пойму. Всегда буду рад ответу)", - так выглядело первое сообщение от некоего Александра. И хоть знакомиться я не планировала, но не удержалась и спросила из любопытства, как этот человек меня нашел. Но ответа оперативно не последовало.

Сообщение 2: Знакомство, или «можно просто Саша»

Спустя пару дней Telegram снова оповестил, что мне написал Александр. Зашла в чат и не сразу поняла, кто это. Ведь в истории переписки были удалены предыдущие два наших сообщения. Точнее, не удалены, как выяснилось, а мне написали уже с другого аккаунта. Знакомый программист предположил, что первое вводное сообщение с просьбой начать общение может рассылать автоматически бот. А уже далее, если «жертва» отвечает, в диалог с ней вступают «специалисты» с отдельного аккаунта.

Ну что же, первым делом новый знакомый аргументировал, почему не сможет переписываться со мной, как все нормальные люди: в режиме реального времени. «Просто в силу своей профессии доступ к интернету имею не всегда», - написал он.

Далее объяснил, как нашел мой контакт: «От нечего делать лазил по всяким чатам и каналам в телеграме». Глаз зацепился за мой профиль, решил написать.

После этого новый знакомый представился - Александр, можно просто Саша. Сказал, что не знает, будем ли мы общаться, но все равно хочет рассказать о себе. Родился и вырос в Санкт-Петербурге, жил там до 22 лет, учился по специальности «судовождение» в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова. Сейчас живет в Барселоне, как любитель увлекается бегом и велокроссом. Возраст - 38 лет, не женат.

Аргумент, почему написал с другого профиля, - потому что их у него два: «Один по рабочим вопросам, редко пользуюсь, а второй для всего остального».

В конце письма очень корректно попросил рассказать о себе и выслать при желании фото. Извинился, что ответит только через несколько дней.

Сообщение 3: О рабочей рутине испанского торгового флота

Очередное письмо из Испании долетело в мой Telegram спустя 5 дней. Александр вновь напомнил, что не может писать часто, потому что интернет ловит только местами. А видео и аудиосообщения практически невозможно загрузить.

Письмо в этот раз Александр решил посвятить рассказам о своей профессии. В тот момент он якобы находился в Средиземном море, поскольку работает в испанском торговом флоте на должности старшего помощника капитана. Профессию выбрал осознанно, работает уже 15 лет. После университета предложили контракт за границей, а душа на тот момент требовала странствий.

- Переезд, новые люди, места, знакомства, затем через какое то время повышение, и я решил остаться. Рассказывать особо нечего. Изо дня в день одно и то же, один и тот же круг лиц. Контролирую сотрудников младших звеньев, порядок и дисциплина, чтобы все было по плану. Но и в любой момент нужно быть начеку, заменить или заместить капитана. Одним словом - рутина. Бывает интересно в порту, но остановки обычно не такие уж и большие, часа два-три, - писал Александр.

Он утверждал, что преуспел в своем деле и выше двигаться не имеет желания, поэтому контракт продлевать не будет: «Хочется жить как все нормальные люди, обзавестись семьей, детьми». Сообщил, что до конца рейса осталось 5 месяцев. А после Александр задумывается «нанять людей, купить свое небольшое судно и перевозить грузы сторонних компаний, но уже автономно».

В конце письма добавил, что никогда не пробовал знакомиться в интернете, раньше «отнекивался», когда советовали этот способ поиска избранницы. Но вот сейчас его мнение на этот счет изменилось.

Спросил о том, как провожу время, есть ли друзья, а потом задал назревший вопрос. Поинтересовался, как дела на личном фронте и свободна ли сердцем. И прислал свое ну очень эффектное фото.

Сообщение 4: про прошлые отношения, увлечения и интересы

На этот раз соленый морской привет от Александра прилетел за рекордные 2 дня. Сказал, что переписывается, кроме меня, еще с друзьями и родителями.

- Ты не подумай, что общением с тобой я убиваю время или развлекаюсь. Ни в коем случае не намерен играть чувствами, ты мне нравишься, - подчеркнул моряк и признался, что он однолюб, поэтому многочисленные половые связи ему не интересны.

Вскользь упомянул про прошлые отношения: "Закончилось быстро, хоть мы и пробыли в браке пять лет". Полгода назад она ушла к другому, ребенка так и не успели завести, поэтому сейчас об этом мечтает. Но создавать отношения с местными у него желания нет.

Оставшуюся часть письма посвятил рассказам о себе в духе лучших анкет с сайтов знакомств. По гороскопу Рыбы, читать не любит, зато слушает музыку и предпочитает хорошее кино. Не курит, но за ужином может выпить бокал хорошего вина. Любит отдых на природе за рыбалкой, чтоб с палаткой и в хорошей компании.

- Вот уж я сильно в этом сообщении разоткровенничался. Научился, сам того не замечая у местных, - признался Александр.

Спросил в конце письма, когда у меня день рождения и что нового произошло за несколько дней. Любопытно, что в конце каждого своего сообщения я старалась закидывать его вопросами, но конкретных ответов, как это бывает в переписках, так и не получала в этих огромных

Сообщение 5: Знакомство с родителями

Очередное свое письмо Александр начал с того, что работа не главное для него жизни. Решил рассказать про родителей: "Живы здоровы, пенсионеры, живут все так же в Питере на Васильевском. Маме 68, а отцу 64". Есть младший брат, который живет в Канаде.

- Я не люблю ложь и предпочитаю говорить правду. Правда всегда лучше и это сближает, как мне кажется. Появляется доверие независимо от ситуации. Я не люблю лесть и людей которые стараются угодить ради выгоды. Может быть поэтому у меня мало друзей. На самом деле я романтичен и мне нравится доставлять приятные эмоции хорошим людям, - так описал свой характер мой виртуальный поклонник.

В конце объяснил, почему о нем ничего невозможно найти в интернете. По его словам, раньше в соцсетях у него было много фото, но сейчас решил удалиться, поскольку они отнимают много времени, поэтому "решил больше не участвовать в этом". А еще спросил, какими достижениями в жизни горжусь или что хочу изменить. Но снова так и не ответил на мои вопросы из прошлого сообщения.

В очередном письме Александр признался, что ждет момента, чтобы написать мне снова. Рассказал, что входит в порт Палермо, на несколько часов пойдет прогуляться в городе. У него есть задача - купить подарок для коллеги-врача, единственной женщины на борту. Попросил совета, что лучше приобрести.

Потом добавил, что для него приоритетными в жизни являются семья, здоровье и ясность ума, чему причина понимание, спорт и саморазвитие.

- Наверное, это же и ценю в женщинах. Думаю не поверишь, но внешность для меня не главное, а о характере говорить сложно, он у всех свой. Но иногда нужно и мириться с его особенностями, компромисс. Сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед - это про меня, - немного порефлексировал Александр.

Свое письмо на этот раз завершил словами, что горит желанием повидаться со мной.

- Скажи, а возможно ли свидание в будущем? Предугадываю, напишешь, что я поторопился, но все же, в будущем, если помечтать? Я бы мог прилететь, - написал он и напомнил, что его рейс завершится через четыре с половиной месяца.

Сообщение 7: Приглашение в гости

Еще один привет из Палермо, конечно, растопил бы сердце любой женщины.

- Иногда я представляю у себя в голове, как ты просматриваешь мои сообщения и мило улыбаешься. Как и я, когда читаю сообщения от тебя. Напиши что будет, если я приглашу тебя к себе в гости? Ты согласишься?" - поинтересовался Александр и добавил: - Естественно, когда закончится рейс. Все расходы, конечно же, я возьму на себя, это не обсуждается.

Рассказал, что день рождения коллеги удался. Все скинулись ей на часы "Картье" и большой букет цветов, а себе Александр купил новый телефон и наушники. На прощание сказал, что во время отплытия у него уже пропадает интернет, поэтому будет немногословен.

Сообщение 8: Предложение созвониться и сюрприз

После уже привычной паузы новое письмо началось с вопроса. Александр поинтересовался, что я думаю по поводу того, чтобы он мне позвонил.

- Думаю что будет только лучше, если мы сможем поговорить по телефону. Не против? Буду очень рад, если смогу вживую услышать твой голос и мы нормально поговорим. Но только не сейчас, а когда я буду в Кальяри, - написал он и предложил даже поболтать по видеосвязи.

- Знаешь, я много размышляю о нашем общении, и мне кажется, оно неслучайно. Быть может однажды наши пути сойдутся и это будет интересным началом истории, скажи ведь романтично? - продолжил он свое послание.

Потом заявил, что его слова не пустой звук, поэтому он решил сделать мне приятное и купил подарок не только своей коллеге, но еще и для меня! Но сразу об этом не сказал: "Постеснялся, как подросток". Пояснил, что это от сердца и ни к чему не обязывает. А потом попросил координаты для отправки: адрес с индексом, полное имя, номер телефона и электронную почту.

- Как говорит отец, сначала приходит уведомление на электронную почту с информацией и сроками, а потом уже курьер звонит по телефону в день доставки. Только отказы не принимаются, - написал Александр.

По его словам, ждать доставку придется 3-4 дня.

- А если вдруг ты подумаешь, что я хочу неожиданно навестить тебя, приехать в гости, тогда конечно не пиши домашний адрес, мало ли, я понимаю) Тогда как придет посылка в твой город, с тобой свяжутся курьеры, и ты сможешь сама им сказать, куда привезти, - так закончил свое послание мой виртуальный поклонник.

Я, конечно же, не смогла устоять от такого предложения и выслала выдуманные координаты.

Сообщение 9: "Один нюанс": платная доставка

Впервые мой моряк в новом письме обратился ко мне по имени. Сказал, что не удалось дозвониться, возможно, у меня стоит запрет на входящие. Эх, а пропущенных не было, как и запрета.

- Очень рад твоему решению насчет моего желания сделать немного приятно тебе. Будет греть только одна мысль о том, что будешь смотреть на мой сюрприз, пока я тут далеко. Мне хотелось бы конечно увидеть твою реакцию, ну да ладно, не в этот раз. Обойдусь фотографией в твоих руках, - написал Александр.

Сказал, что мой подарок уже в пути, нужно ждать уведомление и мне все доставят прям домой. Хотел подарить еще и цветы курьером, но не успел. Обнаружился и еще один нюанс.

- Долго думал, как написать тебе это, но буду писать как есть. Я не гражданин Италии, обратный адрес указать не вышло. А у них такие условия, что услуги доставки нужно оплачивать получателю, когда нет обратного адреса. Не беспокойся, деньги я спрятал в самой посылке. Да и не могу же я позволить тебе тратиться. Там конечно намного больше, чем нужно заплатить, под рукой не было мелких купюр. Отправить переводом времени не было времени, - с сожалением признался мой поклонник.

Попросил оплатить доставку и умолял не понимать это неправильно. Еще раз извинился за такой испорченный сюрприз, сказал, что отплывает в Лиссабон. Попросил попробовать позвонить ему и оставил свой номер.

По этому номеру, конечно же, позвонить в Telegram было невозможно: он не был даже зарегистрирован в мессенджере.

Сообщение 10: Служба поддержки курьерской службы

Следующее письмо было предельно лаконично. Опять у Александра нет связи, очень переживал по поводу ситуации и даже не мог заснуть. А еще забыл в прошлый раз сказать, что нужно написать на почту службы поддержки курьерской компании. Они должны были мне помочь разобраться во всем и получить посылку, но, увы. На мое письмо в службе поддержки мне так и не ответили. Александр тоже больше не отвечал на мои сообщения и прекратил мне слать огромные письма.

4 приема мошенника: комментарий психолога

Спустя некоторое время обнаружила, что вместо имени "Александр" в чате уже "Deleted Account". Подарка не получила, курьерам так и не заплатила, деньги уберегла. А после обсудила с психологом приемы, которые обычно используют мошенники для общения с потенциальными или реальными жертвами.

1. Давят на "классическое" женское подсознание и мечты о принце на большом корабле. Каждая женщина смотрит мелодрамы, читает книги о любви и грезит, чтобы однажды на ее голову свалился принц: красивый, умный, обеспеченный, спортивный, активный и самодостаточный. Вот вы живете себе спокойно, и тут этот самый принц-капитан стучится к вам в соцсетях. Конечно ж, вы будете с дикой надеждой, что на вашей улице наконец-то настал праздник, продолжать с ним общение. Ведь судя по всем рассказам - этот тот самый идеальный мужчина.

2. Создают дефицит общения этими вот "нет интернета", "напишу на суше спустя пару дней". Это интригует и привязывает больше, чем миллион сообщений в онлайн-режиме. Чем меньше женщине мы пишем, тем больше нравимся мы ей. Вот это история про это. К тому же, это хорошая отговорка, почему нельзя созвониться. Ну и меньше простыней-скриптов писать, что снижает трудозатратность коммуникации.

3. Делают упор на вашу уникальность. "Сразили фото", "общаюсь только с тобой и родителями", "часы считаю до нашего звонка или момента, чтобы выслать новое письмо", "больше ни с кем так не знакомился". И женщине кажется, что она лучше целого мира. А ради этого чувства она отдаст многое, даже без подарков.

4. Манипулируют присущей всем нам жаждой выгоды: принц-то, оказывается, бизнес собирается открывать, премиальные часы коллеге покупает. А еще и в гости рад позвать, затраты все покрыть. Да и подарок всего лишь от чистого сердца и большой души высылает. Ну кто же устоит! Только почему-то не возникает вопроса: будет ли хоть один такой умной и завидный мужчина предлагать это все женщине, которой написал всего лишь 10 сообщений и никогда ее в жизни не видел?

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