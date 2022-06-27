Магазины техники в Польше больше не оформляют туристам Tax Free на полный возврат VAT 27.06.2022, 12:07

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Что изменилось для белорусов?

В Польше техника (телевизоры, телефоны, ноутбуки) облагаются налогом НДС 23% (VAT). Если вспомнить жизнь до 2020 года, то покупка бытовой и компьютерной техники там была очень выгодной.

К примеру, покупая телевизор за 500 евро на Такс Фри, после вывоза ТВ из Польши, турист мог себе вернуть в этом магазине (за счёт полного возврата ВАТ) 100 евро. Ситуация поменялась, пишет портал euroby.info.

Торговые сети Польши, реализующие бытовую, аудио и компьютерную технику, больше не работают по системе полного возврата VAT.

- Media Markt - работает только с Tax Free Global Blue;

- Euro.com.pl (RTV Euro AGD) - работает только с Tax Free Global Blue;

- Neonet - не работает по системе Tax Free;

- Media Expert - не работает по системе Tax Free

Отличие Global Blue от полного возврата ВАТ

В случае оформления на Global Blue, покупателю возвращают НДС не в магазине продавца, а в специальных пунктах возврата.

С одной стороны, это удобно, потому что покупателю не требуется возвращаться в магазин, но с другой стороны такая система предусматривает комиссию: вместо 23% клиенту возвращают примерно 13-15%.

То есть (с примера выше) при покупке телевизора за 500 евро, будет возврат примерно 65-70 евро.

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