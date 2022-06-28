Дорогие и битые: какие авто выставили на аукцион в конфискате 5 28.06.2022, 10:28

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Фото: konfiskat.by

Продают даже Mercedes, который находится в базе розыска Интерпол.

На интернет-площадке торгового дома «Восточный», который торгует конфискатом, появились новые лоты автомобилей. Эксклюзива нет, но зато цены на некоторые машины довольно высокие, особенно если учитывать их техническое состояние. Журналисты zerkalo.io посмотрели на самые дорогие легковушки, за которые можно поторговаться на аукционе.

«Швед» не на ходу, в царапинах и сколах

От 32 760 рублей продается внедорожник Volvo XC90 2008 года выпуска цвета «черный перламутр» с дизельным двигателем 2,4 литра. Машина не на ходу. Пробег авто 280 634 км. Машина с автоматической коробкой передач, есть ключ от замка зажигания, аккумулятор разряжен, двигатель запускается. По всему кузову и стеклу есть сколы и царапины, коррозия.

Битый, царапанный, не заводится и в розыске

Mercedes-Benz B180 Cdi 2012 года выпуска предлагают за стартовую цену в 32 400 рублей. Дизельный двигатель 1,7, аккумулятор разряжен, ключа зажигания нет. Кузову авто в мелких царапинах и сколах, на заднем левом крыле есть вмятины. Но самая большая проблема это то, что Mercedes находится в базе розыска Интерпол.

Состояние «удовлетворительное», но грязный и поцарапанный

Citroen C4 Grand Picasso выпущенный в 2015 года выставлен на аукцион за 30 537 рублей. Дизельный двигатель объемом 1,5 литра запускается, но батарея разряжена, механическая КПП. Состояние авто оценивается как удовлетворительное, хотя кузов в сколах, царапинах и потертостях, а облицовка салона и обивка сидений потерты и загрязнены.

Со сквозной коррозией и на ходу

За Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска можно поторговаться, стартовая цена — 29 484 рублей. В автомобиле бензиновый двигатель объемом 3,8, автоматическая КПП. На кузове есть сколы и царапины, очаговая коррозия, кое-где сквозная. Батарея разряжена, но авто на ходу.

На зимней резине, с хорошим салоном

Nissan Teana со светлым салоном, который выпустили в 2014 году, можно купить за 28 530 рублей, если не объявится еще один покупатель. В машине бензиновый двигатель объемом 2,5 литра. Пробег машины 313 725 км.

С кузовом также проблемы — есть повреждения, незначительные царапины, сколы, потертости, на капоте следы коррозия. На стеклах также сколы и царапины. Салон автомобиля в хорошем состоянии. Установлена зимняя резина с незначительным износом.

Битый Volkswagen Touran 2015 года выставлен с начальной ценой 28 366 рублей. В машине дизельный двухлитровый двигатель, АКПП. Авто пробежала 205 945 км. Есть разряженный аккумулятор.

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