Российские корабли прячутся в Черном море за гражданскими судами 3 3.06.2022, 11:15

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Оккупанты выводят на рейд Севастополя суда торгового флота в качестве «живого щита».

В оккупированном Севастополе российские корабли прячутся за гражданскими судами и запускают по Украине ракеты.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в Севастополе руководство Черноморского флота РФ начало применять известную с 2014 года коварную "российскую тактику", но теперь уже и на море. В частности, оккупанты выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их как гражданских судов.

"Скрывая за ними свои военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр", - сказано в сообщении.

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